Créditos en dólares: para el Banco Central "por ahora" serán solo para empresas

Así lo indicó el presidente de la entidad, al defender la medida que permite dar financiamiento en moneda dura a empresas no exportadoras.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA ) parece tener como objetivo final que las personas puedan obtener financiamiento en dólares de parte de los bancos, aunque "por ahora" quiere flexibilizar la norma solo para las empresas.

Así lo dejó entrever el presidente de la entidad, Santiago Bausili , en una charla virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en la que participó el economista de la entidad Daniel Artana como moderador.

El titular de la entidad explicó el fundamento de la medidas y trató a su vez de desacreditar las críticas de uno de sus antecesores en el cargo, Guido Sandleris, quien la consideró una mala decisión.

Sandleris considera que haber evitado que los bancos presten dólares a empresas o personas que no ganan o facturan dólares, preservó al sistema financiero de los riesgos de descalce ante las sucesivas devaluaciones que hubo.

El descalce de monedas

El descalce de monedas se refiere a que las entidades financieras puedan recibir depósitos en dólares y luego prestarlos a personas que al no generar moneda dura pueden tener problemas para devolver los prestamos en caso de una crisis cambiaria. En ese caso los bancos tendrían también problemas para devolver los dólares a sus clientes.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Bausili explicó que "La norma lo que flexibiliza es que los bancos pueden tomar depósitos en dólares y lo pueden prestar al sector exportador o hasta un 15%, que nos parece que es un nivel bastante conservador, a un sector que no sea sector exportador". Y agregó: "ese sector no exportador va a estar representado, por lo menos por ahora, solo por personas jurídicas".

Las expresiones del titular del Banco Central dejan entrever que en el futuro se planteará la posibilidad de que personas humanas puedan también endeudarse en moneda dura. Lo que señaló el funcionario es que "la jurisprudencia en argentina no es igual cuando discute derechos de un contrato".

Y manifestó que cuando el contrato se discute entre dos personas jurídicas, un banco y una empresa, la justicia ha dicho: "Muchachos son grandes, firmaron este contrato, tiene que cumplir el contrato, arréglenlo, pero cuando el contrato lo firma una persona humana y una jurídica, un banco, la Justicia ha dicho en casos extremos que no es una discusión entre pares, la persona es mas débil, y por lo tanto corresponde que el banco le adecúe ese contrato para acomodar las necesidades que tiene la persona en el marco de una crisis".

De hecho, el mismo razonamiento se podría aplicar ahora a los créditos personales en pesos, ya que la gente endeudada está en posición mas débil que los bancos o las fintech para cumplir con sus obligaciones contractuales.

El BCRA igualmente será riguroso

Bausili indicó no obstante que "existen parámetros internacionales para este tipo de situaciones". "Nosotros tenemos estas reglas pero ademas en este etapa la hacemos un poco mas estrictas porque les exigimos mayor integración de capital y que ponderen estos créditos mas de lo que se hace habitualmente".

"¿Anticipamos que va a haber un boom de crédito para exportadores? no para nada. Todo el sistema financiero conoce el riesgo de descalce, conoce lo que pasó en 2001, pero no vemos a nadie que diga 'por fin me dejan hacer locuras'", explicó.

El funcionario indicó que "si la realidad fáctica es que los argentinos ahorramos en dólares, es importante encontrar canales para que ese ahorro de los argentinos se transformen en inversión en la Argentina".

"Si nosotros, si el Gobierno o el sistema financiero no provee esos canales, ese ahorro se va a canalizar a otro tipo de inversión y no a inversión en la Argentina" , advirtió.

Bausili, en tanto, rechazó la criticas de Sandleris de esta semana, luego de que el BCRA difundiera su idea de flexibilizar la norma antidescalce. Planteó que "hay que ver los argumentos a favor, además de los que están en contra". En ese sentido, indicó que si bien las normas prudenciales antidescalce evitaron una crisis bancaria ante una devaluación, también es cierto que solo protegió a un sistema bancario muy pequeño que no cumple la función de dar crédito a empresas y personas para apalancar la inversión. Para Basuili sirvió para salvar a un "grupo vacío".