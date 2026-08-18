Insólito: una empresa privada dejó sin gas a más de 40 familias en un loteo de Neuquén

Ocurrió este martes al mediodía en la capital. Un error de planos desató el peligroso suceso.

Un error de planos dejó sin gas a más de 40 familias.

Un insólito episodio ocurrido este martes al mediodía generó preocupación en Neuquén Capital, cuando los vecinos del loteo Don Vicente , el barrio abierto residencial ubicado en Valentina Norte Rural, sufrieron las gravísimas consecuencias de un error ajeno .

Es que una empresa privada que estaba realizando trabajos para extender el servicio hacia un loteo vecino intervino una cañería y dejó sin gas a más de 40 familias .

Según relató una vecina del loteo a LM Neuquén , el inconveniente se produjo alrededor de las 11, cuando los trabajadores realizaban una conexión sobre la red de gas. De acuerdo con su testimonio, un error relacionado con los planos utilizados durante la obra habría provocado la interrupción del suministro en todo el barrio.

La situación obligó a desplegar varias cuadrillas de Camuzzi para trabajar en el lugar, cortar las válvulas domiciliarias y posteriormente avanzar con la restitución segura del servicio casa por casa.

"Nos quedamos todos los vecinos del lugar sin gas porque estaban haciendo una reconexión para pasar gas al loteo privado de enfrente", explicó la mujer. "Nos quedamos todos los vecinos del lugar sin gas porque estaban haciendo una reconexión para pasar gas al loteo privado de enfrente", explicó la mujer.

El suceso generó indignación y preocupación entre los habitantes del sector. Gentileza.

Más de 40 familias se quedaron sin gas

De acuerdo con el relato de la vecina, los trabajadores debían realizar una maniobra sobre la red existente, pero durante la intervención se produjo un inconveniente que terminó afectando el suministro del loteo.

"Se ve que tenían unos planos que no eran los correctos y en vez de hacer un bypass cortaron el gas, cortaron la cañería", sostuvo.

La damnificada señaló que en el sector viven aproximadamente 40 familias, además de existir otros terrenos que todavía no se encuentran habitados.

El problema comenzó a advertirse rápidamente entre los residentes. "Nos empezamos a enterar vecino por vecino de que no teníamos gas y nos acercamos ahí a donde estaba esta gente trabajando", contó.

Según explicó, tras detectarse el inconveniente fue necesario determinar correctamente la ubicación de las conexiones para realizar las tareas necesarias sobre la red y posteriormente comenzar con la rehabilitación del servicio.

El procedimiento no podía resolverse simplemente restituyendo el suministro general. Ante una interrupción de estas características, era necesario cerrar las válvulas y verificar cada domicilio antes de volver a habilitar el gas, una tarea que además requería la presencia de los propietarios.

"Tenían que ir casa por casa a cortar las válvulas y, cuando hicieran el venteo y demás, ir casa por casa a habilitarlas", detalló la vecina. "Tenían que ir casa por casa a cortar las válvulas y, cuando hicieran el venteo y demás, ir casa por casa a habilitarlas", detalló la vecina.

Durante esos trabajos, agregó, en algunos sectores del loteo se percibió un fuerte olor a gas como consecuencia del venteo realizado sobre la red.

La interveción de Camuzzi resultó fundamental. Gentileza.

El operativo de Camuzzi para restablecer el servicio

La interrupción ocurrió en un horario especialmente complicado para las familias. Además de quedarse sin calefacción y agua caliente, el corte se produjo cerca del mediodía, cuando numerosos vecinos regresaban a sus viviendas para cocinar o buscaban a sus hijos en las escuelas.

"No solamente te quedás sin gas para cocinar, sino también sin calefacción y agua caliente. Gracias a Dios, dentro de todo, el día está bastante lindo, pero acá, dentro de lo que es la zona de chacras, hace mucho más frío que en el centro", señaló.

Frente a la situación, los habitantes comenzaron a realizar reclamos y Camuzzi desplegó varias cuadrillas en Don Vicente para avanzar con las tareas de seguridad y reconexión.

"Mandaron cuadrillas a lo loco, eran camionetas y camionetas que estaban recorriendo todo el loteo", describió la entrevistada. Según estimó, llegaron al lugar una combi y alrededor de seis camionetas.

La vecina aseguró que, en su caso, pudo recuperar el suministro luego de más de tres horas sin gas. Sin embargo, entrada la tarde todavía había familias que continuaban sin servicio. El motivo es que para completar la rehabilitación resultaba necesaria la presencia de una persona en cada domicilio. Por eso, aquellos vecinos que se encontraban trabajando o fuera de sus casas debían solicitar posteriormente la intervención de una cuadrilla.

"Muchos vecinos todavía no tienen gas porque llegan después de las cuatro. Para la nueva habilitación requieren que estén sí o sí en sus domicilios", explicó. "Muchos vecinos todavía no tienen gas porque llegan después de las cuatro. Para la nueva habilitación requieren que estén sí o sí en sus domicilios", explicó.

En horas de la tarde, algunos vecinos continuaban sin suministro. Gentileza.

Preocupación de los vecinos

Más allá de las molestias ocasionadas por permanecer varias horas sin suministro, entre los vecinos existió preocupación por la forma en que se produjo la intervención sobre la cañería y los riesgos que podía generar una maniobra incorrecta sobre la red.

La entrevistada cuestionó que no se hubiera detectado previamente la presunta diferencia entre los planos utilizados para realizar la obra y la infraestructura existente.

"Lo más grave es que no corroboren con los planos que corresponden, habilitados por Camuzzi, y que se manden con planos que ni siquiera están autorizados para hacer un trabajo de esa magnitud", afirmó.

También sostuvo que la empresa privada encargada de ejecutar los trabajos no brindó explicaciones a los vecinos después del incidente. "No, brilla por su ausencia. No apareció a dar la cara para nada", expresó.