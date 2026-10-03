Manejaba borracho, perdió el control y cayó por un barranco en la noche

El conductor, de 58 años, terminó unos 10 metros ladera abajo con su camioneta. El test de alcoholemia dio positivo de alcohol en sangre.

Manejaba borracho, perdió el control y cayó por un barranco en San Martín de los Andes

Durante la noche del viernes, un vehículo cayó por un barranco en un conocido sector de San Martín de los Andes. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que el conductor circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:25 en la Cuesta Eduardo Arias, en la subida al barrio Covisal. Por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el control de su vehículo, salió de la calzada y posteriormente volcó, hasta quedar aproximadamente 10 metros cuesta abajo.

En diálogo con LM Neuquén , la comisario Silvina Huenuquir informó que se trató de un Mitsubishi Lancer GLXI conducido por un hombre de 58 años, domiciliado en San Martín de los Andes. El vehículo fue el único involucrado en el siniestro.

Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y Bomberos Voluntarios. Al momento de la asistencia, el hombre estaba siendo examinado por profesionales médicos y fue trasladado de manera preventiva al hospital local.

De acuerdo con la información policial, no presentaba lesiones evidentes en el lugar y el siniestro dejó únicamente daños materiales. Luego de ser atendido, el conductor se retiró del hospital por sus propios medios.

Alcoholemia positiva

Uno de los datos que surgió de la intervención policial fue el resultado del test de alcoholemia. La prueba realizada al conductor arrojó 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que los efectivos procedieron a retenerle la licencia de conducir.

Además, se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar la sanción.

El vehículo, en tanto, no fue retirado por los equipos de emergencia. Al no contar con medios para realizar la extracción, fue entregado a su propietario, quien deberá encargarse de retirarlo del sector.

Un tramo de curvas y contracurvas

La Cuesta Eduardo Arias es un sector de la subida al barrio Covisal que presenta numerosas curvas y contracurvas. Al momento del siniestro se registraban precipitaciones en la ciudad, aunque, según explicó la comisario Huenuquir, no se pudo establecer que el estado de la calzada haya sido un factor determinante en el accidente, ya que se trata de un tramo asfaltado.

“Los que conocen por ese sector tienen que saber que en ese lugar tienen que ir circulando con precaución”, explicó la comisario.

Según indicó Huenuquir, el sector ya registra antecedentes de siniestros viales. El año pasado ocurrió un hecho similar en el mismo lugar que también estuvo relacionado con la presencia de alcohol en sangre.