Se viene la inauguración del descomunal templo evangélico de los Márquez

El pastor Hugo Márquez, padre de la senadora por La Libertad Avanza, anunció que es el último mes de la Iglesia Jesús es Rey en la calle Roca.

El pastor Hugo Márquez , padre de la senadora nacional por La Libertad Avanza Nadia Márquez , puso en marcha la cuenta regresiva para la inauguración del descomunal templo evangélico que se construye hace más de 15 años para 4 mil fieles, frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON ).

Con un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder de la iglesia evangélica Jesús es Rey confirmó que octubre será el último mes de la congregación en su histórico templo de calle Roca 445 y que en noviembre los fieles comenzarán a reunirse en el nuevo auditorio de J. J. Lastra 3100, donde se ultiman detalles del imponente edificio.

"Hoy es el primer día del último mes", escribió Márquez, y enseguida aclaró el sentido de la frase: "Sí, el primer día del último mes antes de mudarnos para congregarnos en el Nuevo Auditorio".

El templo evangélico ubicado en la calle J.J. Lastra frente a la ETON

El anuncio corre unas semanas el calendario que la propia familia había difundido a mitad de año. En junio pasado, tanto el pastor como su hija, la senadora nacional por La Libertad Avanza Nadia Márquez, habían adelantado en redes que la apertura sería en octubre. Ahora el traslado quedó fijado para el mes siguiente.

Iglesias evangélicas: la última Santa Cena en calle Roca

El mensaje del pastor tuvo más de despedida que de anuncio. Márquez reconoció estar "lleno de sentimientos encontrados" y puso en palabras el cierre de una etapa.

"El próximo domingo será la última Santa Cena en el Templo histórico de calle Roca 445; pero el próximo mes estaremos celebrando la primera Santa Cena en el Nuevo Auditorio de J. J. Lastra 3100" ,dijo.

La Santa Cena, la celebración de la comunión en las iglesias evangélicas, marcará así el pasaje simbólico entre un edificio y otro.

El domingo que viene será la última Santa Cena en la iglesia Jesús es Rey de la calle Roca del centro de Neuquén. Agustín Martínez

"Siempre esperé que llegue este tiempo, pero ahora que está acá, quisiera que se vaya muy lentamente, quisiera saborearlo hasta el último instante, hasta el último segundo", escribió.

"Antes de que se hablara de Vaca Muerta y se viera el desarrollo explosivo de Neuquén, Él nos habló e impulsó a través de su Palabra para levantar este Templo" - pastor Hugo Márquez. "Antes de que se hablara de Vaca Muerta y se viera el desarrollo explosivo de Neuquén, Él nos habló e impulsó a través de su Palabra para levantar este Templo" - pastor Hugo Márquez.

El pastor también dedicó palabras al lugar que la comunidad deja atrás. "No todos los días se construye un Nuevo Templo y no siempre se deja atrás un lugar que ha sido testigo de tanta gracia de Dios derramada en nuestras vidas", expresó, y adelantó que recorrerá este último mes "junto a toda mi familia de 'Jesús es Rey', con una profunda gratitud y añoranza por el Templo que dejamos".

Quince años desde la compra del terreno

La obra que ya domina el paisaje frente a la Terminal tiene una historia larga. Según precisó Márquez, pasaron 15 años desde que la iglesia compró el terreno.

"Han sido años de esfuerzo constante, pero no de ansiedad ni cansancio", sostuvo, y agregó que la congregación se involucró "en todos los detalles de su construcción".

El pastor ya había ligado el origen del proyecto a una visión que, según su relato, se adelantó al boom petrolero de la provincia. "Antes de que se hablara de Vaca Muerta y se viera el desarrollo explosivo de Neuquén, Él nos habló e impulsó a través de su Palabra para levantar este Templo", había escrito meses atrás.

Vista desde el aire, la estructura de techo curvo resulta imponente y se convirtió en una postal inevitable para quienes pasan por la zona de la Terminal.

Un auditorio para 4.000 personas

El nuevo edificio fue proyectado en dos etapas. La primera habilitará 2.500 lugares y la segunda sumará otras 1.500 ubicaciones, hasta completar una capacidad total de 4.000 personas sentadas. Con esas dimensiones, el templo se ubicará entre los auditorios religiosos más grandes de la Patagonia.

La mudanza no pasa inadvertida por el lugar que ocupa la familia en el mapa religioso y político. Hugo Márquez es vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), una de las entidades evangélicas con mayor gravitación del país; y su hija Nadia es la referente de La Libertad Avanza en Neuquén.

La inauguración del nuevo auditorio llegará en noviembre, en un momento de máxima exposición para una comunidad que durante dos décadas eligió un perfil bajo y que ahora se prepara para estrenar uno de los edificios más visibles de la ciudad.