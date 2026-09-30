La Muni actualizará el precio del boleto del COLE y mantendrá la tarifa más accesible del país

Un ajuste del 22% impulsado por el alza de los combustibles llegará a los validadores en los próximos días. A pesar del salto, el pasaje local sigue muy por debajo del promedio nacional.

La Municipalidad de Neuquén actualizará la estructura de costos del COLE y mantendrá la tarifa más accesible del país

La Municipalidad de Neuquén actualizará la estructura de costos del sistema de transporte público urbano de pasajeros , a partir del análisis mensual de los distintos componentes que intervienen en la prestación del servicio.

Como resultado de esta evaluación, la tarifa básica del COLE pasará a partir de octubre de $1.390 a $1.690, lo que representa una variación del 22%.

Al respecto, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa , explicó que se trata de un procedimiento que forma parte del análisis periódico que realiza el municipio sobre la estructura de costos del sistema COLE. “A partir de esa evaluación, el resultado arroja una actualización del 22% en la tarifa”, sostuvo.

El funcionario señaló que el análisis contempla la evolución de los principales componentes que inciden en el sostenimiento del servicio. Entre ellos, el combustible registró una variación del 25% entre marzo y septiembre de 2026, por encima de la actualización del 22% que surge para la tarifa básica.

La última actualización tarifaria había sido aplicada en marzo. Desde entonces, el municipio continuó realizando el seguimiento de los costos del sistema y de las variables que intervienen en su funcionamiento.

El valor del boleto del COLE comparado con otras provincias

El relevamiento muestra que el boleto neuquino se encuentra por debajo de los valores registrados en Córdoba ($2.150), Santa Fe ($2.111,11), Bariloche ($2.333,30), Cipolletti ($1.800) y General Roca ($1.700).

El valor también es inferior al esquema subsidiado del AMBA–PBA, donde la tarifa alcanza los $2.142,81. En AMBA–Nación y AMBA–CABA, los valores subsidiados son de $1.337,06 y $1.180,44, respectivamente.

Claudio Espinoza

Espinosa aclaró: “Neuquén sigue teniendo una tarifa ubicada entre las más bajas del país. En el relevamiento que tomamos como referencia estamos en el puesto 33 sobre 35 jurisdicciones, y por debajo solamente aparece CABA, que tiene una tarifa subsidiada”.

Cuándo se aplica el aumento del COLE

La actualización de la estructura de costos se produce en un contexto de variación sostenida de los principales componentes del sistema y del nivel general de precios. Desde 2023, la inflación acumulada en el país supera el 900%, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Una vez firmado el decreto correspondiente y concretada su publicación, se iniciarán los trámites administrativos necesarios para implementar el nuevo valor en los validadores del sistema COLE. “Estimamos que ese proceso llevará aproximadamente siete días”, detalló.

El transporte público no recibirá más subsidio de parte del Gobierno en las provincias.

De esta manera, la actualización de la estructura de costos permitirá adecuar la tarifa a la evolución registrada por los distintos componentes del sistema, manteniendo a Neuquén entre las ciudades con menores valores de transporte urbano del país.