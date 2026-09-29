Neuquén paga los salarios de septiembre a todos los estatales: ¿Cuándo es el próximo aumento?

El Gobierno provincial confirmó que los haberes se depositarán en una única jornada para trabajadores activos y pasivos del Estado.

Los sueldos para estatales serán abonados el mismo día a la totalidad de los agentes.

El Gobierno de Neuquén recordó que este miércoles 30 de septiembre se realizará el pago de los salarios correspondientes a este mes para los trabajadores de la administración pública provincial. El cronograma contempla una única jornada de acreditación para los agentes activos y pasivos.

El pago alcanzará de manera unificada a la totalidad de los trabajadores estatales, además de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La fecha establecida para el pago de los haberes corresponde al último día hábil de cada mes, una modalidad que el Gobierno provincial sostiene como parte de una política orientada a brindar previsibilidad a los agentes estatales para la administración de sus ingresos personales y familiares.

El bono y la ropa de trabajo

El pago de los salarios se concretará pocos días después de que los trabajadores provinciales percibieran otros conceptos previstos en el acuerdo paritario alcanzado a mediados de este año.

Durante septiembre, Neuquén abonó una suma no remunerativa y no bonificable de 410.000 pesos, además de 311.480 pesos correspondientes a la primera cuota de la asignación destinada a la compra de ropa de trabajo.

Ambos conceptos fueron percibidos tanto por trabajadores activos como por jubilados, por lo que el depósito de los salarios de septiembre llegará después de esos pagos adicionale

El acuerdo para estatales

A fines de julio pasado, el Gobierno provincial selló el acuerdo salarial con los estatales neuquinos. El núcleo central de la propuesta establece la continuidad de la cláusula de ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el mes de julio de 2026 hasta junio de 2027. Las actualizaciones se aplicarán de manera trimestral en los meses de octubre de 2026, enero de 2027, abril de 2027 y julio de 2027:

Octubre de 2026: Se liquidará la variación acumulada del IPC de los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 sobre el haber conformado vigente.

Enero de 2027: Aplicará el IPC acumulado de octubre, noviembre y diciembre de 2026 sobre el haber del trimestre anterior más los incrementos acordados.

Abril de 2027: Corresponderá al IPC acumulado de enero, febrero y marzo de 2027.

Julio de 2027: Se ajustará con la inflación acumulada de abril, mayo y junio de 2027.

El cálculo de las variaciones del IPC mantendrá el esquema ponderado de 50% de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Neuquén y 50% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional.

Claudio Espinoza

Bonos extraordinarios por $890 mil

La propuesta del Ejecutivo incluyó el pago de dos sumas extraordinarias, de carácter no remunerativo y no bonificable:

Primera suma: Un pago de $410.000 que se abonó el 18 de septiembre de 2026 .

Segunda suma: Un pago de $480.000 previsto para la segunda quincena de enero de 2027.

Ambos montos extraordinarios serán extendidos al sector pasivo en las proporciones establecidas por la legislación vigente.

Incrementos porcentuales adicionales

Sumado a los pases por IPC, la oferta contempló dos incrementos porcentuales directos sobre los haberes: