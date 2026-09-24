Un estatal presentó un certificado de un médico que estaba muerto hace cuatro años

El profesional del Ministerio de Salud y Deportes es investigado. Qué se sabe del certificado que presentó.

La constancia estaba firmada por un profesional que falleció hace ya cuatro años.

El el ámbito estatal del Gobierno Nacional y varias provincias, se viene realizando una serie de desvinculaciones y sanciones de agentes de la Administración Pública, debido a irregularidades en certificados médicos o faltas injustificadas.

Una serie de decretos y resoluciones fueron publicados en el Boletín Oficial mendocino, con el denominador común de la intervención de organismos estatales para determinar responsabilidades, aplicar sanciones y hasta avanzar sobre situaciones vinculadas con jubilaciones y tutela sindical.

En este sentido, en las últimas horas un caso en particular llamó la atención. De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Mendoza, un profesional del Ministerio de Salud y Deportes es investigado por la presentación de un certificado médico irregular.

La constancia, que justificaba 24 horas de reposo por una lumbociatalgia, estaba firmada por un profesional que falleció hace ya cuatro años.

El expediente administrativo establece que el caso ocurrió el pasado 4 de septiembre de 2023, cuando el empleado estatal presentó un certificado con membrete del Hospital Alfredo Metraux.

Certificado trucho de un médico muerto

Durante las actuaciones se constató que el médico - cuya firma aparecía en el certificado -había fallecido en febrero de 2019 y que nunca había cumplido funciones en el hospital mencionado.

Frente a esta insólita situación, la cartera sanitaria abrió un proceso disciplinario para determinar la responsabilidad del agente. Las autoridades consideraron que la conducta del licenciado en enfermería podría encuadrarse en las previsiones de los artículos 69 y 70 de la Ley 7759, que regula el régimen de los profesionales de la salud, según consta en el Boletín Oficial.

En julio de 2024, mediante la Resolución 1191, el Ministerio de Salud y Deportes ordenó la instrucción del sumario administrativo para determinar la responsabilidad del enfermero.

El empleado pidió la nulidad de su sumario

Al verse acorralado y tras ser citado a declarar, el empleado pidió anular la causa argumentando que el trámite había caducado porque pasaron más de diez meses entre que presentó el papel trucho y se ordenó la investigación.

De igual manera, el equipo legal del Gobierno fue tajante. Le aclararon que los plazos para archivar un expediente se cuentan desde que el sumario se pone en marcha, no desde el día en que cometió la falta, y que la investigación nunca estuvo frenada.

Durante todo este tiempo se cumplieron los pasos formales, se le dio participación al gremio AMPROS para garantizar su defensa y se realizaron las audiencias correspondientes.

Sigue la tolerancia cero: ahora echaron a un estatal narco y a dos policías indisciplinados

Al igual que en Mendoza, el gobierno neuquino continúa los despidos. De esta forma, la purga de ñoquis, indisciplinados y delincuentes avanza prácticamente una semana tras otra y esta no fue la excepción. El lunes, echaron a otros tres: un narco y dos ahora ex policías que acumularon días de arresto, en virtud de sus indisciplinas.

Este jueves se conoció el despido de un estatal narco y a dos policías indisciplinados. Uno de los despedidos fue identificado como Jonathan Alberto Muñoz, quien era planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La causa estaba caratulada como “M (…); Muñoz Jonathan Alberto s/infracción ley de estupefacientes” y fue declarado culpable del delito de comercio de estupefacientes. En virtud de eso, le impusieron la pena de cinco años de prisión efectiva.

La segunda cesantía de las tres que se concretaron este lunes recayó sobre el ahora ex cabo primero Juan Javier Tranaman y el ex cabo primero Marcelo César Ortega, por incumplimientos.