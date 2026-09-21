Un jugador estrella falsificó un certificado médico durante la pandemia y podría recibir 5 años de cárcel

Un futbolista que enfrentó a Messi y la Selección argentina en el Mundial 2026 confesó que recibió un certificado falsificado durante el covid-19. La decisión de la Federación que representa.

Una estrella del fútbol, que enfrentó a Messi y la Selección argentina en el Mundial 2026 , sorprendió en las redes sociales al revelar que hizo uso de un certificado falso de vacunación contra el Covid-19, pandemia registrada entre 2020 y 2021.

En un comunicado expreso en sus redes sociales, confirmó el acto y se mostró apenado en las redes sociales . "En aquel momento, en relación con la vacunación contra la covid-19, yo personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me veía afectado por el miedo y la incertidumbre”, escribió.

Se trata de Granit Xhaka , el '10' de Suiza que enfrentó a la Scaloneta en el corriente año. “En esta situación tan cargada de emociones, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por los cauces legales”, contó sobre el hecho en el que evitó el proceso correspondiente para recibir el certificado real.

“Hoy veo claramente que esta no fue la decisión correcta. Fue un error. Lo siento”, dijo y confesó: “Asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”.

La decisión que tomó la Federación de Suiza para los próximos compromisos

La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) confirmó que más allá de su importancia futbolística, no será parte del plantel que desde este lunes concentra en Belek, Turquía. “Tras su declaración personal confirmando su vacunación, Granit Xhaka no participará en la próxima concentración de la selección nacional masculina”, confirmaron

“Al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación”, explicó la ASF sobre los pasos a seguir, en un comunicado expuesto por la agencia EFE.

En tanto la Premier League no tendría previsto sanciones deportivas para él debido a que no impusieron vacunación obligatorio en pandemia. Cabe recordar que el actual jugador de Sunderland pero que entonces jugaba para Arsenal de Inglaterra cuando recibió el certificado.

Xhaka, investigado por la Justicia

Según se conoció, la Fiscalía del Cantón de Lucerna abrió una investigación sobre lo ocurrido para tomar determinaciones al respecto. La información brindada por medios británicos como The Sun y Daily Mail alegan que podría recibir una multa e incluso una pena de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, para este tipo de consecuencias se deberá esperar la resolución de la investiagación judicial.

En la información que revelaron dejaron en claro que el jugador deberá declarar de nuevo ante las autoridades a principios de octubre.

Este caso está relacionado también con acusaciones contra una médica de Lucerna, señalada por haber emitido certificados de vacunación durante ese período sin aplicar las dosis. Más allá de esta sospecha, negó las acusaciones en su contra, según contó el medio The Sun.

El comunicado completo de Xhaka

En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría expresarme personalmente al respecto.

En relación con la vacunación contra la covid-19, en aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes dudas. Desconfiaba profundamente de la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre.

En esta situación emocionalmente agitada, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por las vías previstas.

Hoy veo con claridad que ese camino no fue correcto. Fue un error. Lo lamento.

Asumo la responsabilidad por esta decisión, colaboraré en el esclarecimiento de los hechos y cooperaré plenamente con las autoridades competentes.

Granit Xhaka