"Duele": la fuerte reacción de Lautaro y Tagliafico por el retiro de Messi

Los campeones llegaron al país para la nueva fecha FIFA y no ocultaron su angustia por la despedida del 10.

La Selección argentina vive un proceso duro, casi algo similar a un duelo por el retiro de Lionel Messi del combinado . El capitán de un proceso inolvidable en la historia debido a que se trata de un período que lideró uno de los mejores jugadores del mundo, según la consideración de una gran parte de los fanáticos del fútbol.

Messi anunció su retiro del combinado nacional con el que ganó un bicampeonato de Copa América , Finalissima y Copa del Mundo con la mayor, y en esta fecha FIFA tendrá su despedida ante su gente en el estadio Más Monumental. El duelo está programado para el 6 de octubre ante Benín.

Este lunes por la mañana algunos jugadores llegaron al país para los amistosos programados con el plantel convocado por Lionel Scaloni , figura que aún tiene que resolver su futuro en el seleccionado. En su llegada al aeropuerto, Nicolás Tagliafico , quien fue clave en la obtención de los títulos, habló con dolor sobre la despedida del '10'.

"Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad, que tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. Pasaron muchos años, 20 años con el mejor jugador...", dijo. A su vez, afirmó sobre lo personal: "Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina. Hay que disfrutarlo".

Por otra parte, Lautaro Martínez también hizo referencia al adiós del capitán: "Lo imaginábamos por lo que hablaba él. Una triste noticia, pero disfrutamos lo que nos dio y el legado que nos dejó".

Los rivales de los tres amistosos

El primer partido como local no estará exento de condicionantes. La FIFA sancionó a la Argentina con la obligación de disputar su próximo compromiso como local con el estadio al 50% de su capacidad, como consecuencia de los incidentes ocurridos al final de la final del Mundial 2026 ante España.

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diagramó una serie de tres partidos amistosos en territorio nacional. El estreno de la gira tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde la Albiceleste recibirá a la Selección de Bolivia. Posteriormente, la delegación se trasladará a Buenos Aires para afrontar los dos cotejos restantes en el Estadio Monumental de Núñez.

En la cancha del Millonario, el conjunto nacional se medirá el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso. En tanto, el cierre de la ventana de compromisos internacionales se llevará a cabo tres días después, el martes 6, frente al combinado de Benín. Ambos cruces ante los representativos africanos marcarán un hecho inédito para el historial argentino, ya que no existen registros de enfrentamientos previos contra ninguno de los dos seleccionados.

Entre estos posibles rivales, el más destacado es Burkina Faso, con una amplia trayectoria en la Copa Africana de Naciones, en la que fueron subcampeones en 2013 y se quedaron con la medalla de bronce en 2017, a pesar de arrastrar dos eliminaciones consecutivas en octavos de final.

Por su lado, el seleccionado beninés disputó apenas cinco de estos certámenes continentales, con unos cuartos de final en 2019 como su mejor resultado.