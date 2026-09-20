Deportivo Rincón avanzó a los playoffs del Federal A y habrá desempate por el descenso

El León se aprovechó del descendido Santamarina, lo derrotó 3 a 0 en el norte neuquino y se mantuvo en competencia.

Deportivo Rincón cumplió con su segundo objetivo y se metió en los cruces por el segundo ascenso del Torneo Federal A . El León goleó 3-0 a Santamarina de Tandil, ya descendido, en el estadio Elías Moisés Gómez , y cerró la Zona B de la Fase Reválida entre los cinco equipos que avanzaron a la siguiente instancia.

El conjunto dirigido por Germán Noce llegaba a la última fecha obligado a ganar para no depender de otros resultados. Después de la derrota 1-0 frente a FADEP en Mendoza, Rincón había quedado sexto y necesitaba sumar de a tres para asegurar su clasificación.

La respuesta llegó en casa, donde fue muy superior y marcó las diferencias que existen. Después de un par de atajadas de Mateo Raschia, el León abrió el marcador a los 41 minutos, cuando Ezequiel Ávila convirtió con un remate cruzado dentro del área.

Fotos: Miguel Huentecol, Prensa Rincón

El local mantuvo el control en el complemento, acumulando situaciones de cara al arco rival. Así amplió la diferencia a los 28 minutos del segundo tiempo por intermedio de Cristóbal Valbuena, de cabeza, tras la asistencia de Ávila, figura de la cancha.

Sobre los 40', el ingresado Bruno Di Bello armó una buena jugada por derecha y su centró se desvió en Valentín Quinteros, quien marcó en contra y estableció el 3-0 definitivo.

Fotos: Miguel Huentecol, Prensa Rincón

Con el triunfo, Rincón llegó a 15 puntos en la Reválida y aseguró su lugar entre los cinco primeros de la zona. Luego de mantener la categoría, que era el objetivo de mínima, continuará en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional el próximo año. Santamarina, en cambio, cerró su participación con una nueva derrota y deberá jugar la próxima temporada en el Torneo Argentino del Interior, categoría que reemplazará al Federal A como tercera división para los clubes que desciendan.

Se batirán a duelo por no descender

El cierre de la zona también dejó definido el otro gran foco de atención: la pelea por la permanencia. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi necesitaba ganar y esperar una derrota de Sol de Mayo para forzar un desempate, y consiguió exactamente esa combinación.

El conjunto bonaerense venció 2-0 a Germinal de Rawson como local. Vicente Barberini, de penal, abrió el partido a los 27 minutos y Facundo Rojas amplió la ventaja a los 7 del complemento. Con ese resultado, Círculo evitó el descenso directo y quedó igualado con Sol de Mayo en la definición por la permanencia.

El equipo de Viedma, por su parte, perdió 1-0 ante Costa Brava en General Pico. Lautaro Ibarra, de penal, convirtió a los 13 minutos del segundo tiempo para darle la victoria al conjunto pampeano. Sol de Mayo terminó así con la misma cantidad de puntos que Círculo Deportivo en la tabla que determina el descenso.

Por ese motivo, ambos equipos deberán disputar un partido desempate en cancha neutral para definir quién mantiene la categoría y quién pierde su lugar en el Federal A. Círculo llegó a esa instancia después de una campaña irregular y de necesitar una combinación de resultados en la jornada final, mientras que Sol de Mayo no pudo aprovechar la ventaja que tenía antes del último capítulo.

Así, la última fecha de la Zona B tuvo dos desenlaces diferentes: Rincón celebró una clasificación que le permite seguir soñando con el ascenso, mientras que Círculo y Sol de Mayo quedaron frente a un partido decisivo que determinará el último descenso de la zona.