Triunfazo de Boca ante San Lorenzo: cómo sigue el Xeneize en los tres frentes

El equipo de Arruabarrena dominó el clásico, se impuso 2-0 bajo la lluvia y estiró a 14 encuentros su racha sin derrotas.

Boca atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro , fue ampliamente superior durante buena parte del clásico y extendió a 14 partidos su invicto entre todas las competencias.

El conjunto visitante tomó la iniciativa desde el comienzo y generó las situaciones más claras. Lautaro Di Lollo estuvo cerca con un cabezazo, Santiago Ascacíbar desperdició otra oportunidad dentro del área y Miguel Merentiel obligó a José Devecchi a intervenir para mantener el empate.

El desarrollo terminó de inclinarse a los 31 minutos , cuando Manuel Insaurralde recibió la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Ascacíbar . Con un futbolista más, Boca aumentó el control de la pelota y obligó a Rubén Darío Insúa a modificar rápidamente el esquema de su equipo.

La superioridad se tradujo en el resultado durante el complemento. A los 12 minutos, Leandro Lozano apareció para marcar el 1-0 y premiar el dominio del conjunto de la Ribera.

GOLAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo sacó un gran zurdazo y puso el primero para el Xeneize ante San Lorenzo.



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Más tarde, a los 27, Merentiel convirtió el segundo y terminó de sentenciar un encuentro que Boca manejó sin grandes sobresaltos.

OTRO CAÑO DE BLANCO Y MERENTIEL PUSO EL 2-0



Gran jugada del defensor de Boca y la Bestia llegó para empujarla.



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También hubo tiempo para que Leandro Paredes exigiera a Devecchi con un potente remate desde larga distancia. El equipo de Arruabarrena mostró paciencia para mover la pelota, aprovechó los espacios generados por la expulsión y cerró una actuación convincente bajo un intenso diluvio.

El triunfo también profundizó el buen presente: Boca llegó a 14 encuentros consecutivos sin perder y continúa con objetivos concretos en las tres competencias que disputa.

Clausura, Copa Argentina y Sudamericana: todo lo que se le viene a Boca

En el Torneo Clausura, Boca ocupa actualmente el quinto puesto de la Zona A, cuando restan seis jornadas para terminar la etapa regular. Los primeros ocho avanzarán a los playoffs, por lo que el equipo se mantiene dentro de los puestos de clasificación.

Además, marcha segundo en la tabla anual, que también tiene un título en juego, y permanece en zona de acceso a la Copa Libertadores 2027, competencia a la que clasificarán los tres primeros de esa clasificación.

Por la fecha FIFA, el Xeneize tendrá ahora un descanso en el campeonato local. Su próximo partido por el Clausura será el domingo 4 de octubre a las 19.15 ante Unión, nuevamente en La Bombonera.

El calendario también presenta desafíos decisivos fuera del torneo doméstico. En la Copa Argentina, Boca ya está en cuartos de final y enfrentará a Racing el próximo domingo 27 en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

En la Copa Sudamericana, el panorama es todavía más avanzado: el equipo está en semifinales y chocará con Vasco da Gama. La ida está prevista de manera estimativa para el 13 o 14 de octubre en La Bombonera, mientras que la revancha será una semana más tarde, el 20 o 21, en Brasil.

Así, el triunfo ante San Lorenzo no solamente significó otro clásico ganado. Boca sostiene una extensa racha positiva y llega al tramo decisivo del año con posibilidades concretas en el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.