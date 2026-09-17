El Vasco Arruabarrena perderá un jugador clave por la fecha FIFA

El entrenador de Boca no contará con una pieza fundamental para el partido por Copa Argentina contra Racing.

La selección colombiana oficializó la convocatoria para la próxima fecha FIFA , en la que disputará tres partidos ante México, Paraguay y Perú, y el arquero de Boca , Álvaro Montero dirá presente, lo que significa que el Vasco Arruabarrena perderá a un jugador clave para el encuentro por Copa Argentina ante Racing.

El primer partido de Colombia se disputará el 26 de septiembre, un día antes del encuentro ante Racing. Montero tampoco estará por el Torneo Clausura contra Unión, y recién volverá para la fecha de Instituto, que será en Córdoba.

Montero llegó en este mercado de pases al Xeneize desde Vélez, para ocupar el arco tras la lesión de Agustín Marchesín y algunas dudas en partidos importantes de Leandro Brey .

UNA BAJA PARA EL VASCO: Álvaro Montero es convocado para la Fecha FIFA con al Selección de Colombia y NO estará disponible para el partido de Cuartos de final de la #CopaArgentina vs. Racing. @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/AV1hIh1FRS

Sus primeros partidos en el arco de Boca dejaron algunas dudas en los hinchas, sobre todo por los errores en la dura goleada ante Riestra, pero con varias actuaciones sólidas, se convirtió en una pieza clave para Arruabarrena.

Es tan importante la figura del colombiano para el entrenador, que según el periodista Luis Fregossi, Boca iniciará gestiones con la selección cafetera para que el arquero se sume a la fecha FIFA luego del encuentro ante Racing, que será el 27 de septiembre.

Boca llevará adelante una gestión con @FCFSeleccionCol para poder contar con Álvaro Montero para el partido del 27 con Racing por Copa Argentina pic.twitter.com/jSl5V3RzzE — Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 17, 2026

Sin embargo, todavía resta definir el reclamo de Vélez en el Tribunal de Disciplina sobre el partido por los octavos de final de la Copa Argentina. Si el fallo es negativo, el Xeneize no deberá disputar el encuentro ante Racing.

Con respecto a otros jugadores que podían perderse los partidos del Xeneize durante la fecha FIFA, el Vasco tuvo buenas noticias ya que Miguel Ángel Merentiel no está en la lista de Uruguay. La selección argentina todavía no presentó a los convocados del fútbol local, pero Leandro Paredes no estará en los amistosos por la suspensión que sufrió tras la final del Mundial ante España.

Miguel MERENTIEL PODRÁ JUGAR ante RACING



El uruguayo no fue incluido en la convocatoria final de Uruguay para la fecha FIFA y estará a disposición de Arruabarrena para el partido por #CopaArgentina pic.twitter.com/Gn7rMEMULE — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 16, 2026

La terna arbitral para el clásico de Boca-San Lorenzo

Boca y San Lorenzo protagonizarán el encuentro más importante de la fecha 10 del Torneo Clausura, el domingo a las 14:45 en el Nuevo Gasómetro. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló el nombre del árbitro que impartirá justicia en el encuentro. La polémica llegó al recordar que fue suspendido algunas fechas atrás por un error grave en un partido de Primera División.

Nazareno Arasa será el árbitro, tras haber sido suspendido por la Dirección Nacional de Arbitraje, conducida por el ex árbitro Federico Beligoy, por anular, de forma polémica, un gol de Vélez que le daba la victoria ante Deportivo Riestra en condición de visitante y que generó la bronca de Guillermo Barros Schelotto, que pidió que no dirija más al Fortín. En la fecha anterior, estuvo a cargo del encuentro que terminó con victoria de Talleres de Córdoba ante Unión de Santa Fe.

Nazareno ARASA será el árbitro de San Lorenzo - #Boca el domingo 14.45 hs en algún lugar por la fecha 10 del Torneo Clausura.



Hernán MASTRÁNGELO estará en el VAR.



A1: Juan Pablo Belatti

A2: Pablo González

4°: Miguel Savorani

AVAR: Diego Verlota pic.twitter.com/AbDiC298Hl — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 15, 2026

En el VAR estarán Hernán Mastrangelo, que viene de tener una polémica al no llamar a Leandro Rey Hilfer para que revise una agresión de Banegas a Izquierdos en el duelo Riestra-Lanús. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani.