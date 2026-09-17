Cuando juega Cipo su partido crucial contra Juventud Antoniana en Salta

El Albinegro visitará al equipo norteño en el cierre del Nonagonal. Vuelven a verse las caras después de nueve años.

La novena y última fecha de la Fase Campeonato del Federal A comenzará este viernes con un adelantado en Salta. En el norte del país, Cipo enfrentará a Juventud Antoniana en búsqueda de la clasificación a los playoffs por el primer ascenso.

El Santo, sin chances y con los pies puestos en la Reválida, llega después de una derrota en Río Cuarto, mientras que el Albinegro viene de conseguir una victoria ante Alvarado. Otra vez, será un duelo con una fuerte historia dentro del ascenso.

En el Fray Honorato Pistoia , la pelota comenzará a rodar a las 21 bajo la atenta mirada de Rodrigo Rivero . El santiagueño contará con la asistencia de Exequiel Agüero y Luis Ortiz , mientras que Santiago Agüero completará el cuerpo arbitral.

El juez no tiene antecedentes dirigiendo a estas instituciones, aunque cuenta con una vasta experiencia en el Federal A. De hecho, Rivero acumula una buena cantidad de partidos en la Primera Nacional y también tuvo rodaje en Copa Argentina y Primera División, con dos encuentros dirigidos en cada certamen.

El equipo de Fabián Enriquez tuvo una semana corta de preparación después de la última victoria ante el Torito marplatense y llegó a Salta durante la noche del jueves, vía aérea, en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia.

Omar Novoa

Tras derrotar a Alvarado, el Albinegro alcanzó los 13 puntos y se ubicó tercero en la tabla, con la definición en sus manos, más allá de lo que suceda el domingo con el resto de los partidos.

El Santo tuvo una Zona Campeonato para el olvido y en siete partidos apenas sumó dos puntos, quedando eliminado de manera temprana y con los boletos a los playoffs de la Reválida. El último fin de semana cayó 3 a 1 en Río Cuarto frente a Atenas y en su casa sufrió dos derrotas y empató un partido. La última caída en el Pistoia fue ante Kimberley, por 3 a 0, en la séptima fecha.

La última vez que se enfrentaron fue el 28 de mayo de 2017, por los octavos de final. En una llave de ida y vuelta, la definición se dio en La Visera. Luego de un empate 0 a 0 durante los 90 minutos, la serie se resolvió desde los doce pasos.

La victoria fue 3 a 1 por penales para los dirigidos por Henry Homann. Matías Alasia fue la figura al contener dos penales. Marcos Lamolla erró el primero, Gastón Valente y Germán Weinner convirtieron y le dejaron la definición a Lucas Mellado.

Por los octavos, Cipolletti dejó afuera por penales a Juventud Antoniana de Salta.

Una semana antes se había disputado la ida, en lo que marcó la última visita de Cipo al Santo. Aquel 24 de mayo, en el Padre Martearena, empataron 1 a 1. Germán Weinner adelantó a Cipo y Gustavo Balvorín empató para los dirigidos por Nazareno Godoy.

El enfrentamiento en Lerma y San Luis tendrá la transmisión audiovisual de LPF Play a través de su aplicación. Los medios zonales estarán presentes, como en cada partido, y en Salta LU19 AM 690 y FM Master 105.5 llevarán adelante sus respectivas transmisiones radiales.

El resto de la fecha se jugará el domingo en simultáneo, desde las 15. En Las Heras, Huracán recibirá a Atenas; Villa Mitre hará lo propio ante Kimberley en Bahía Blanca, mientras que Alvarado chocará con Olimpo en Mar del Plata.

LPF Play eligió el partido de Cipo en Salta y amplió sus transmisiones

Cipolletti volverá a estar bajo la mirada de LPF Play en uno de los partidos más importantes de la temporada. Después de elegir el encuentro del último fin de semana ante Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento, la plataforma repetirá de manera consecutiva con el Albinegro y tendrá la transmisión del duelo del viernes ante Juventud Antoniana, por la última fecha de la Zona Campeonato.

La decisión vuelve a dejar afuera de la televisación a Canal 10, que acompañó a Cipolletti durante gran parte de la temporada y que ya había sido desplazado en la octava jornada, cuando LPF Play seleccionó el encuentro ante el Torito.

Esta vez, la elección no sorprende por lo que habrá en juego. Cipo llegará al Fray Honorato Pistoia con posibilidades de meterse en los playoffs por el primer ascenso y será uno de los protagonistas de un fin de semana cargado de definiciones en el Federal A.

De cuatro a cinco partidos

Desde su desembarco en la segunda parte del campeonato, LPF Play venía seleccionando cuatro encuentros por jornada. Para el cierre del Nonagonal y la Reválida habrá una modificación: la plataforma amplió su cobertura y pasó de cuatro a cinco partidos, todos con algo importante en juego.

Uno será Juventud Antoniana-Cipolletti en Salta. También habrá otros dos duelos correspondientes a la Zona Campeonato: en Pergamino, Douglas Haig recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, mientras que Alvarado será local de Olimpo en el José María Minella.

Por la Reválida fueron seleccionados Boca Unidos-Defensores de Puerto Vilelas y Juventud Unida-San Martín, en San Luis. Ambos tienen que definir sus puestos en sus respectivas zonas de cara a los playoffs por el segundo ascenso.

Por otro lado, FOX mantendrá el esquema de una transmisión por fecha. El encuentro seleccionado será Mitre de Posadas frente a San Martín de Formosa, otro compromiso importante dentro de la definición del campeonato. De esta manera, entre ambas señales habrá seis encuentros alcanzados por las transmisiones elegidas para una jornada decisiva del Federal A.

Que Canal 10 no esté en la transmisión televisiva no significa que los medios regionales dejen de acompañar al Capataz. Al igual que en la octava fecha, RTRN realizará su cobertura a través de LU19 AM 690, que estará presente en Salta para seguir al Albinegro en la definición de la Zona Campeonato.

También viajará FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras, para transmitir desde el Fray Honorato Pistoia.