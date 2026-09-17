La tremenda confesión de Thiago Agustín Tirante en la previa de la serie de Copa Davis en Neuquén

El tenista argentino, que atraviesa un buen momento en su carrera, contó detalles de lo vivido representando al país.

Thiago Agustín Tirante tiene un vínculo más estrecho con Neuquén que el de otros deportistas argentinos que compiten a nivel internacional. Uno de los tres singlistas del equipo argentino de Copa Davis , que enfrentará a Turquía el fin de semana en el Ruca Che, contó varios detalles en la conferencia de prensa de este jueves, que compartió con Francisco Cerúndolo.

"Tengo recuerdos de venir a Neuquén jugando como Junior los torneos nacionales y tuve muy buenos momentos. Ojalá que este fin de semana sea igual" , contó TIrante en una de sus respuestas.

Además, el oriundo de La Plata reconoció que tiene a sus tíos viviendo en Zapala, aunque todavía no los ha visitado, pero van a estar apoyándolo desde la tribuna.

Al igual que sus compañeros, se muestra muy a gusto en la ciudad y en la zona.

Sebastián Fariña Petersen

De la superficie a una fuerte confesión

Tirante no se puso el cassette en ningún momento para contestar. Así fue que opinó sobre la superficie especialmente adaptada en el Ruca Che, una carpeta especial traída de España.

"Creo que es una superficie donde nos sentimos cómodos, es bastante lenta y día a día se va poniendo más rápida con el uso. La bola pica bastante y va patinando un poquito más, pero la bola se sigue abriendo, sigue siendo muy jugable. Es una superficie similar a un US Open, por así decirlo. La diferencia es que esto abajo es madera, no cemento como las otras canchas rápidas", describió.

Tirante, de azul, entrenando en el Ruca Che. Sebastián Fariña Petersen

La última vez que Argentina jugó por Copa Davis fue en febrero contra Corea del Sur y con derrota por 3 a 2. Thiago fue parte de ese equipo, que sufrió el tipo de cancha rápida que pusieron los asiáticos y eso derivó en una caída importante.

"En todos los entrenamientos hay bastantes rallys (peloteos largos). Se puede plantear un partido tácticamente, no como pásó en Busan, donde era muy rápido y no había mucha táctica. Era defenderse y traer como podía. En esa parte estamos muy contentos, creo que es lo que se había buscado", destacó el tenista argentino.

No son pocos los deportistas profesionales que hablan de la importancia en cómo tomar las derrotas en las distintas disciplinas. Las frases de Tirante sobre lo que para él implicó perder con Corea y el trabajo interno que hizo, dejó a más de uno sorprendido:

"Corea del Sur me marcó bastante para mi carrera. Más allá de esa derrota, pude sacar muchas cosas positivas después de esa serie. Me ayudó a madurar y ver a dónde estaba parado. Después de eso empecé a disfrutar mucho más, adentro de la cancha, en la gira, los entrenamientos y le pude dar un enfoque diferente, no solo al tenis, sino a la vida en general. A veces es difícil parar la pelota y ver dónde estoy, lo que estoy jugando, las cosas que vengo logrando. A veces hace falta ver lo privilegiado que es cada uno y las cosas que logró. A veces hace falta un abrazo, una caricia y esa fue la mía. Fue sumamente importante para mi carrera y para mi vida".