Marcelo Gallardo explicó por qué aceptó ser el director técnico de Ecuador.

Marcelo Gallardo habló por primera vez desde que fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador en reemplazo de otro argentino, Sebastián Beccacece . El ex DT de River Plate viajó este jueves a la madrugada desde Buenos Aires hacia Quito para asumir un nuevo desafío en su carrera y que iniciará de inmediato con la cercanía de la próxima fecha FIFA de amistosos.

El técnico argentino comenzará a trabajar con la lista de convocados para los amistosos: el 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular, donde jugará ante el combinado local el 1 de octubre y cerrará su participación cuatro días después (5 de octubre) frente al ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

Gallardo partió desde el Aeropuerto de Ezeiza junto con gran parte de su cuerpo técnico. El entrenador no hablaba públicamente desde su salida de River Plate a fines de febrero, salvo por su breve participación como analista y comentarista de ESPN durante el Mundial 2026. Antes de ingresar a la zona de embarque, respondió durante algunos minutos a las consultas de los periodistas. “Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”, afirmó.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya había contactado a Gallardo antes de la llegada de Beccacece. El entrenador explicó que aquella posibilidad apareció dos años atrás, cuando aún conducía a River y atravesaba su segundo ciclo en el club. “Se presentó esta chance hace dos años, antes que Sebastián. En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, recordó. En aquella etapa, el equipo argentino buscaba recuperarse de una serie de resultados adversos y el ciclo terminó sin títulos.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo sostuvo que ahora se siente preparado para conducir a un seleccionado y para asumir una tarea distinta a las que había desarrollado durante su carrera en clubes. “Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, expresó.

El nuevo técnico del combinado ecuatoriano destacó la composición del plantel que tendrá a disposición, con futbolistas jóvenes, presencia en equipos europeos y margen de crecimiento. Para Gallardo, esa generación es uno de los motivos que alimentan su expectativa ante el ciclo que comienza. “La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”, señaló.

El entrenador evitó anticipar objetivos de títulos y puso el foco en la construcción de un equipo que represente a los hinchas. Ante una consulta sobre la posibilidad de conquistar trofeos, pidió moderación: “Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué”. Gallardo planteó que el proceso deberá apoyarse en una estructura sólida y en una identidad reconocible. “La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso”, explicó.

“Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y que he tenido por parte de los futbolistas. Eso despierta entusiasmo en los futbolistas, en mi persona y en un pueblo ecuatoriano que quiere y desea que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia”, dijo. La planificación incluirá una evaluación del formato de las Eliminatorias y de la eventual participación de más selecciones en el próximo Mundial. “De eso va a depender la calidad de la competencia. Veremos con qué nos vamos a enfrentar”, advirtió.