Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este jueves 17 de septiembre

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.

La Feria del Libro se extenderá hasta el 20 de septiembre.

La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se lleva adelante desde el viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.

Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” , la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.

Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.

Sebastián Fariña Petersen

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del jueves 17 de septiembre

10.30H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Espectáculo El Show de la energía - Fundación Ypf

14H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Espectáculo El Show de la energía - Fundación Ypf

15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Presentación del Grupo Coral Cumelén

15H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Editorial Punto Táctil presenta su catálogo de libros en tinta y en braille

16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Espectáculo «Los cuentos de la tortuga en la Patagonia», por Claudio Paz

16H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Conversatorio «A 50 años de la dictadura cívico-militar y 45 años del ciclo teatro abierto», por Carlos María Ríos

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Charla «Territorio y provincia, rupturas y continuidades en la historia neuquina» por Juan Carlos Chaneton

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Presentación «Escribir teatro, ideas y pautas para animarse», por Alejandro Flynn

17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Patricia Bobadilla Guerrero presenta «Mi nombre es Burlete», Ed. Autores de Argentina (Biografía)

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Presentación «La dirección y la supervisión escolar», por Sandra Nicastro y Marisa Díaz, Escuela de Formación docente Carlos Fuentealba

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Taller creativo «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña

19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Jordi W. Aguiar Burgos presenta «Pelota Manchada», Ed. Dunken (Novela)

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

El Círculo de Escritores Neuquinos (CEN) presenta su antología «Neuquén es futuro», Ed. Instituto Cultural

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Masterclass del dramaturgo Mauricio Kartun, «Manual de supervivencia teatral»

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

María Cristina Adassus presenta «Una verdad en silencio», Ed. Gold Colombia (Psicológico)

Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del viernes 18 de septiembre

17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina.

17H - AUDITORIO IRMA CUÑA

«El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin

18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

«Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes

18H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuadernillo de Formación Docente "Nuestras memorias locales" a 50 años del Golpe cívico militar

18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla «Hace 50 años: Genocidio», por Víctor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén.

19H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel», Ed. Ciccus (filosofía)

19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Charla taller «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental»

20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL

Obra teatral «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert

20H - AUDITORIO IRMA CUÑA

Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius

20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH

Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana María Cappelletti