Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este jueves 17 de septiembre
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.
La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se lleva adelante desde el viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del jueves 17 de septiembre
10.30H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Espectáculo El Show de la energía - Fundación Ypf
14H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Espectáculo El Show de la energía - Fundación Ypf
15H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Presentación del Grupo Coral Cumelén
15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Editorial Punto Táctil presenta su catálogo de libros en tinta y en braille
16H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Espectáculo «Los cuentos de la tortuga en la Patagonia», por Claudio Paz
16H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Conversatorio «A 50 años de la dictadura cívico-militar y 45 años del ciclo teatro abierto», por Carlos María Ríos
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Charla «Territorio y provincia, rupturas y continuidades en la historia neuquina» por Juan Carlos Chaneton
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Presentación «Escribir teatro, ideas y pautas para animarse», por Alejandro Flynn
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Patricia Bobadilla Guerrero presenta «Mi nombre es Burlete», Ed. Autores de Argentina (Biografía)
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Presentación «La dirección y la supervisión escolar», por Sandra Nicastro y Marisa Díaz, Escuela de Formación docente Carlos Fuentealba
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Taller creativo «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Jordi W. Aguiar Burgos presenta «Pelota Manchada», Ed. Dunken (Novela)
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
El Círculo de Escritores Neuquinos (CEN) presenta su antología «Neuquén es futuro», Ed. Instituto Cultural
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Masterclass del dramaturgo Mauricio Kartun, «Manual de supervivencia teatral»
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
María Cristina Adassus presenta «Una verdad en silencio», Ed. Gold Colombia (Psicológico)
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del viernes 18 de septiembre
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «Proyecto de cortos audiovisuales» sobre Referentes de la Memoria Neuquina.
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
«El Eternauta: la historieta que siempre vuelve» De Oesterheld a Netflix: 69 años de una obra que sigue hablando del presente, por Lucas Martin
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
«Intimidades públicas». Un diálogo con Martín Sivak a partir de sus libros más recientes
18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Escuela de Formación Carlos Fuentealba, aten, presenta el Cuadernillo de Formación Docente "Nuestras memorias locales" a 50 años del Golpe cívico militar
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «Hace 50 años: Genocidio», por Víctor De Gennaro, Biblioteca del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados, Asociación Trabajadores del Estado, ATE, Neuquén.
19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Nadia Heredia presenta «Educación y discapacidad. Aportes desde la Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel», Ed. Ciccus (filosofía)
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla taller «La Ventana: arte, palabra y salud mental. Una experiencia colectiva desde la ley de salud mental»
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Obra teatral «Habitación Macbeth», obra teatral con dramaturgia y actuación de Pompeyo Audivert
20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Silvana Cristina Reñones presenta «El derecho de bomberos en Argentina», Ed. Ius
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Café Literario «Cafelari@s», coord. por Ana María Cappelletti
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