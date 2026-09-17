AOG Patagonia 2026: ya podés asegurar tu lugar en el evento petrolero más esperado del año
Profesionales del petróleo y gas ya pueden registrarse gratis para el evento en el Espacio DUAM. Reunirá a más de 400 marcas del 19 al 22 de octubre.
Del 19 al 22 de octubre de 2026, el Espacio DUAM de Neuquén volverá a reunir a los principales referentes de la industria del petróleo y el gas. Contará con cuatro auditorios, una Plaza de Máquinas que duplica la superficie de la edición anterior y seis carpas donde los expositores exhibirán su catálogo de productos a más de 17.000 visitantes proyectados.
El principal encuentro de la industria del petróleo y el gas de la región se prepara para recibir a profesionales, especialistas y referentes destacados del sector. Con una superficie de 17.000 m² y el 100 % de los espacios comercializados, Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia) será un lugar de intercambio de conocimientos, actualización tecnológica y generación de oportunidades de negocio. Para participar, los visitantes pueden gestionar su acreditación en https://www.aogpatagonia.com.ar/acreditaciones/
Durante cuatro jornadas, más de 400 marcas expositoras presentarán sus productos y soluciones. Además, la exposición ofrecerá una amplia agenda de actividades. Entre ellas, uno de los momentos más esperados será el Encuentro con los CEOs, donde los referentes de las principales compañías del sector compartirán su visión sobre la actualidad de la industria, las perspectivas de crecimiento y los desafíos que marcarán la agenda energética en los próximos años.
En tanto, la 10.ª edición de Jóvenes Oil & Gas reunirá a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales con referentes de la industria. Es una iniciativa que cada año cobra más relevancia ya que promueve el intercambio de experiencias y nuevas oportunidades profesionales.
La agenda incluirá además la 4.a Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas, dedicada a abordar las mejores prácticas y los principales desafíos en materia de seguridad operacional. También habrá la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas, donde especialistas analizarán las tendencias, proyectos y avances vinculados a uno de los segmentos estratégicos para el desarrollo energético del país.
Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y comercializada por Messe Frankfurt Argentina, Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 es el evento más destacado de la industria hidrocarburífera de América Latina.
Para estar al corriente de las últimas novedades, pueden seguir las redes sociales del evento:
- LinkedIn: AOG Argentina Oil & Gas Expo
- Instagram: @aogexpo
- X: @AOGExpo
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo. Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.
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