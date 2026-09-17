Profesionales del petróleo y gas ya pueden registrarse gratis para el evento en el Espacio DUAM. Reunirá a más de 400 marcas del 19 al 22 de octubre.

AOG Patagonia 2026: ya podés asegurar tu lugar en el evento petrolero más esperado del año

Del 19 al 22 de octubre de 2026, el Espacio DUAM de Neuquén volverá a reunir a los principales referentes de la industria del petróleo y el gas. Contará con cuatro auditorios, una Plaza de Máquinas que duplica la superficie de la edición anterior y seis carpas donde los expositores exhibirán su catálogo de productos a más de 17.000 visitantes proyectados.

El principal encuentro de la industria del petróleo y el gas de la región se prepara para recibir a profesionales, especialistas y referentes destacados del sector. Con una superficie de 17.000 m² y el 100 % de los espacios comercializados, Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia) será un lugar de intercambio de conocimientos, actualización tecnológica y generación de oportunidades de negocio. Para participar, los visitantes pueden gestionar su acreditación en https://www.aogpatagonia.com.ar/acreditaciones/

Durante cuatro jornadas, más de 400 marcas expositoras presentarán sus productos y soluciones. Además, la exposición ofrecerá una amplia agenda de actividades. Entre ellas, uno de los momentos más esperados será el Encuentro con los CEOs , donde los referentes de las principales compañías del sector compartirán su visión sobre la actualidad de la industria, las perspectivas de crecimiento y los desafíos que marcarán la agenda energética en los próximos años.

En tanto, la 10.ª edición de Jóvenes Oil & Gas reunirá a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales con referentes de la industria. Es una iniciativa que cada año cobra más relevancia ya que promueve el intercambio de experiencias y nuevas oportunidades profesionales.

La agenda incluirá además la 4.a Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas, dedicada a abordar las mejores prácticas y los principales desafíos en materia de seguridad operacional. También habrá la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas, donde especialistas analizarán las tendencias, proyectos y avances vinculados a uno de los segmentos estratégicos para el desarrollo energético del país.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y comercializada por Messe Frankfurt Argentina, Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 es el evento más destacado de la industria hidrocarburífera de América Latina.

Para estar al corriente de las últimas novedades, pueden seguir las redes sociales del evento:

LinkedIn: AOG Argentina Oil & Gas Expo

Instagram: @aogexpo

X: @AOGExpo

Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo. Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.