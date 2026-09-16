Buscan intensamente a un delincuente prófugo en Neuquén

La Policía del Neuquén difundió la búsqueda de Luis Alberto Sáez Lefin, de 35 años. Se trata de un prófugo de la justicia, aunque no trascendió el delito que cometió.

La Policía de Neuquén difundió la placa de búsqueda para localizar a Luis Alberto Sáez Lefin , un hombre de 35 años que es intensamente rastreado en la ciudad de Neuquén. El operativo está a cargo del personal de la Comisaría N°21 , quienes difundieron la placa de búsqueda y aprehensión del sujeto que sería un prófugo de la justicia. Solicitan información para localizarlo y detenerlo.

Los datos sobre las características físicas del hombre fueron difundidos en el parte solicitando la inmediata ubicación y aprehensión. Lefin es de nacionalidad argentina, tiene una altura de aproximadamente 1,80 metros y tiene contextura física robusta.

Entre sus rasgos físicos también se detallaron su tez blanca, cabello largo color castaño oscuro y ojos marrones oscuro. No se detalló el tipo de vestimenta que usaba al momento de ausentarse.

Según el tipo de búsqueda informada por la Departamento Centro de Operaciones de la Policía del Neuquén, Lefín sería un prófugo de la justicia que escapó de un centro de detención o de alguna comisaría ubicada en la capital neuquina. Sin embargo, las autoridades no confirmaron dicha información y tampoco detallaron el tipo de crimen que habría cometido el sujeto.

Ante cualquier avistamiento o dato que permita dar con su paradero, los agentes solicitaron comunicarse con la Comisaría 21° o al teléfono (299) 4705734.

Buscan a un hombre hace diez días en Neuquén

Otra búsqueda que se mantiene activa en la región es la de Marcos Mateo Nicolás, un hombre de 39 años oriundo de Las Heras, Santa Cruz. Su familia atraviesa días de preocupación e intenta dar con su paradero en Neuquén. Su mamá, Silvia, contó que no logra comunicarse con su hijo desde hace más de 10 días y pidió que cualquier persona que tenga información pueda aportar datos.

Marcos se encontraba viviendo en la zona del Alto Valle desde hacía aproximadamente siete meses. Según explicó Silvia, se desempeñaba como conductor de Uber y trabajaba con un vehículo propio, un Fiat Cronos, que ella misma le había comprado para que pudiera trabajar en Neuquén.

La mamá de Marcos explicó a LM Neuquén que el último contacto que tuvo con su hijo fue hace más de 10 días. Desde entonces, intenta comunicarse con él, pero el teléfono permanece apagado. "Desde el lunes pasado no tengo contacto. No contesta el teléfono, no recibe las llamadas", relató Silvia. Además, señaló que los mensajes que le envía tampoco aparecen como recibidos.

La mujer contó que Marcos estaba viviendo en la zona de Vista Alegre, en una chacra ubicada sobre calle 15, donde se alojaba en una casilla perteneciente a un amigo. Sin embargo, ese hombre le habría explicado que hacía aproximadamente un mes que no veía a Marcos, ya que la distancia entre ese lugar y las zonas donde trabajaba como Uber hacía que el joven buscara otros lugares para quedarse.

"Se ve que le quedaba lejos de donde él se desempeñaba como Uber y entonces se quedaba donde podía", explicó Silvia.