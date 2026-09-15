Neuquén conserva la Zona Fría y los hogares la tarifa diferencial del gas

Tras la propuesta del gobernador Rolando Figueroa, el Gobierno Nacional no modificará los beneficios que rigen para los hogares de toda la Patagonia.

Dos funcionarios del gobierno de Javier Milei aseguraron, este martes, que las provincias de la Patagonia mantendrán la llamada Zona Fría , por lo que los hogares no sufrirán subas (ya que no habrá quita de subsidios) en el servicio de gas natural . Lo hicieron al término de una reunión que compartieron con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien viajó a Buenos Aires por este pedido.

Tras una serie de actividades que encabezó en la capital neuquina, el gobernador viajó hacia un encuentro que compartió con los ministros Luis “Toto” Caputo (de Economía) y Diego Santilli (Jefe de Gabinete), con quien ya había mantenido un encuentro por este tema hace poco menos de un mes.

Según pudo saberse al respecto, Figueroa planteó que, como provincia productora de gas, no es justo que los neuquinos se queden sin ese subsidio. Al término de la reunión, destacó que “algo muy importante que hemos trabajado, es el compromiso del Gobierno Nacional para sostener la Zona Fría en Neuquén y en la Patagonia”.

Por su lado, el Jefe de Gabinete destacó: “La confirmación y la ratificación de que la Zona Fría Patagónica es inalterable y va a seguir con las condiciones que venimos estableciendo. Así que para nosotros es muy importante que la Patagonia permanezca en ese segmento”. “Este trabajo en conjunto es importante para los neuquinos y para todos los argentinos”, agregó.

El régimen de Zona Fría es, básicamente, un beneficio en la tarifa de gas natural que reduce el costo de las facturas para compensar el alto consumo de calefacción obligatorio durante los largos meses de invierno en regiones de temperaturas extremas. Neuquén y el resto de las provincias de la región tienen una tarifa diferencial que implica una bonificación directa sobre el precio del gas en los hogares.

El gobierno de Milei procuraba achicar dicho régimen, pero tras las gestiones de mandatario neuquino se llegó a un acuerdo que beneficia directamente a todos los patagónicos.

Un acuerdo que se venía trabajando

Con este anuncio, se cumple el compromiso que había asumido Santilli en Casa Rosada tras una reunión con Rolando Figueroa el miércoles 19 de de agosto en Buenos Aires.

En aquel encuentro, el régimen de Zona Fría para la Patagonia fue uno de los principales planteos que el gobernador neuquino había llevado a la mesa de negociación con Nación, para que la reducción del costo del gas en las provincias patagónicas no sufriera modificaciones.

Dicho encuentro también sirvió para abordar otros temas que incluyeron el traspaso de las rutas nacionales, la conectividad en Vaca Muerta y la agenda de trabajo que Nación mantiene con la provincia.