Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla completa y horarios para este martes 15 de septiembre
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición avanza a paso firme. El evento continúa hasta el 20 de septiembre.
La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se lleva adelante desde el viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas del Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del martes 15 de septiembre
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Sade Filial Neuquén presenta «La vuelta al mundo en 191 días», una charla sobre avances culturales, económicos y sociales de distintos lugares del mundo, por el Ing. Rubén Fernandez Seppi
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Patricia Bercovich presenta «Lo que no contamos», Ed. Blek (antología de cuentos)
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «Ajedrez y literatura» por Nuncio Agostino Ninone
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Conversatorio con Istvansch «Enseñar a leer el libro álbum: aportes magistrales de un autor integral», acompaña el CeDIE y el CPE
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Taller creativo «Papel, tijera, alma creativa» coordinado por María Daniela Escobar y Ramón Ariel Acuña
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Conversatorio «Diálogo sobre territorios: una conversación entre Silvia Mellado y Cecilia Pérez». Coordina María Clara Lavallén Kenny
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Graciela Ríos Lobos presenta «Viajes inimaginables», Ed. ArS (Narrativa y poesía)
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Natalia Corbould presenta «La mamá de Simón», Ed. Dunken (Narrativa). Una historia real de amor y una invitación a la inclusión.
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Enzo Miguel Parada Garcia presenta «El mundo mágico y el secreto de la corona»
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del miércoles 16 de septiembre
17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Sol Buschiazzo presenta «Un lugar de Sol», Ed. Autores de Argentina (Relatos y prosa poética)
17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
Producciones escritas del proyecto «Borges y su literatura», por SADE Filial Neuquén
17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Charla «La gira de los Barrios», por Santiago Emanuel Ocampos
18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
«Más allá del desierto, del libro al cine (Western patagónico)». Un recorrido por el género en la poesía de Juan Pablo Caramellino, con proyecciones de los cortometrajes dirigidos por Ezequiel López.
18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Laboratorio de escritura «Vuela el pez», por Mariana Rizzuto.
19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Jorge Augusto Sapag presenta «Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina», Ed. Sidera
19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
Julia Marisa Esther Stagnaro presenta «Rompiendo las cadenas de la fibromialgia», Ed. Dunken (Narrativa testimonial)
20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
Cecilia Rayén Guerrero Dewey presenta «Berbel: el latido de la Patagonia», Ed. Serial, Biografía
20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
El grupo literario Plumas azules presenta «Desatando sueños», Ed. Kuruf (Antología)
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