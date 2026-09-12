Feria del Libro de Neuquén 2026: grilla completa y horarios para este domingo 13 de septiembre
La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas que se instalarán en el Parque Central.
La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se lleva adelante desde el viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas que se instalarán en el Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
La programación de invitados nacionales tendrá nombres reconocidos como Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.Se terminó la espera y la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” empezará este viernes 11 de septiembre en Neuquén. Durante diez jornadas reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos, filósofos, editoriales y lectores. La propuesta se extenderá hasta el 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y en las globas que se instalarán en el Parque Central.
Bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”, la XIII edición contará con presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos teatrales, actividades para escuelas y espacios de capacitación para docentes.
La programación de invitados nacionales tendrá nombres reconocidos como Reynaldo Sietecase, Alejandro Dolina, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Pompeyo Audivert, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero.
Además, habrá stands de librerías y editoriales, presentaciones de autores locales y propuestas culturales distribuidas en distintos espacios del predio.
Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del domingo 13 de septiembre
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15H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Hedy A. Bernardini presenta «Latidos», Ed. Autores de Argentina (Poesía)
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15H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla - taller «Cosmovisión de la cultura mapuche», coordinado por Pedro Puel, Malen Antiñir y Jesús Cuevas
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Presentación «Infancias sobrevivientes», Ed. La Minga (Derechos Humanos). Acompaña APDH
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17H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Presentación «Aquí hay dragones - Fantasía Épica, el género que nunca se apaga», con Patricio Denegri
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Charla «Editoriales en Territorio: un diálogo abierto para pensar la forma de hacer y de distribuir libros», por Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny de Tres Liternautas
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)
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18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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La Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén presenta «Historias Migrantes», Ed. ArS, Antología
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Romina Tumini presenta «El olor del miedo», Ed. Avant (Cuentos)
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Guillermo Martínez presenta su novela «Un crimen dialéctico», Ed. Seix Barral. Modera: Eugenia Zicavo
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19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Gabriela Nemiña presenta «Formas de insistir en lo humano», Ed. Tanta Ceniza (poesía)
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Miguel Sprumont presenta «Donde enseña la cordillera», Ed. Autores de Argentina (Anecdotario)
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20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Zulema Retamal e Isaid González presentan «Con su permiso soy la cueca del norte neuquino» (Investigación cultural y folklórica)
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20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Elisa Algranati Filmus presenta «Un paseo en Jirastruz», Ed. ArS (Poesía)
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Literatura sin barreras: el fenómeno de la colección "Más Allá" de Mariela Cunningham y Andrés Ariño
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Feria del Libro 2026 en Neuquén: grilla del lunes 14 de septiembre
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17H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Sade Filial Neuquén presenta el libro «Piedra del Águila y el emerger de un pueblo», de Amanda Muñoz
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17H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Pichikeche Ediciones presenta su catálogo y novedades 2026
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18H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Mario Figueroa presenta «La alegría Perdida de Caitruz», Ed. Nubífero (Novela infantil)
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18H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Charla «Recorrido por la obra de Paul Auster», por Ana María Oliva
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18H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Taller "El eco de sus voces...", coordinado por Lilí Muñoz
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19H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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Espectáculo de música y poesía «Música hermana», por Carmen de la Maza Arias
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19H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Luis Grisolia presenta «Crisis y oportunidad», Ed. Acercandonos (Análisis socio geográfico)
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19H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Presentación «Cuadernillo de interculturalidad», coordina Yuliana Paredes, Escuela de Formación Docente Carlos Fuentealba
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20H - AUDITORIO MARCELO MARTÍN BERBEL
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La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro «Sitio Juan Sánchez: Rincón de Rubilar», Ed. Educo
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20H - AUDITORIO IRMA CUÑA
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Ayelen Penchulef y Pedro Santos Deluca presentan «Cordero Guacho. Picv wicu wisa», Ed. Las Guachas (Poesía); y «La piedra y el río», Ed. Cosa Seria (Poesía)
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20H - AUDITORIO MARÍA ELENA WALSH
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Taller «Encontrarse, leer, jugar: ¡Uy, no!» de Lil Roos y María Elina. Club de lectura de la Biblioteca Kike Sánchez Vera
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