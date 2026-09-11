Lo pararon en la ruta y un perro antinarcóticos descubrió su botín en la moto

Intentaba superar un control vehicular interprovincial con estupefacientes listos para la venta, pero el agudo olfato de los agentes caninos arruinó su negocio.

Los agentes de la División Antinarcóticos Altos Neuquén realizó los operativos preventivos que identificó a la motocicleta que circulaba con las sustancias ilegales.

El personal de la División Antinarcóticos Altos Neuquén llevó a cabo distintas acciones preventivas contra el microtráfico de drogas y llevó adelante un operativo que dio resultados positivos en la localidad de Buta Ranquil , en pleno norte neuquino. Los agentes secuestraron 14,2 gramos de marihuana y una balanza de precisión, presuntamente utilizada para la venta de sustancias ilegales a domicilio.

Los procedimientos se desplegaron sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura del límite interprovincial en Barrancas y en la localidad de Buta Ranquil. Además, se realizaron patrullajes preventivos en plazas, espacios públicos y diferentes sectores dentro del ejido urbano.

Durante los controles, los efectivos realizaron identificaciones preventivas de personas y vehículos de forma aleatoria con el objetivo de detectar posibles situaciones vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes. Para estas tareas, los agentes contaron con el apoyo del perro detector de narcóticos “Ares” y el personal de las Comisarías 45° y 32°.

Como resultado del operativo, los efectivos identificaron una motocicleta durante un control vehicular y llevaron adelante la requisa antinarcóticos. El perro detector de sustancias ilícitas identificó una situación compatible con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Los agentes secuestraron 14,2 gramos de marihuana escondidos en la motocicleta.

Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron 14,2 gramos de cannabis sativa y una balanza de precisión, presuntamente utilizada para el fraccionamiento de estupefacientes y la venta a domicilio.

Luego de la intervención de la autoridad judicial competente, se dispuso la imputación por infracción a la Ley Nacional de estupefacientes y la libertad supeditada del conductor de la motocicleta, que quedó involucrado en el marco de la ley 23.737.

El secuestro de la sustancia ilícita refleja el trabajo sostenido de la Policía del Neuquén en materia de prevención, control territorial y lucha contra el microtráfico de drogas, a través del fortalecimiento de la presencia policial en distintos puntos del norte neuquino.

Los efectivos también secuestraron una balanza de precisión.

Condenan a una pareja narco que hacía delivery de droga

Una pareja narco que se dedicaba al delivery de droga fue condenada este miércoles 9 de septimebre, a través de un acuerdo entre las partes propuesto por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega. Los detuvieron cuando forcejeaban a bordo de un auto, situación que fue advertida por un vecino.

Los involucrados son Nadia Soledad Ramos y Gregorio Ezequiel Mezquida, quien además fue condenado por el ataque a un efectivo policial.

Luego de que ambos reconocieran su participación en los hechos, Ramos fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 45 unidades fijas, mientras que Mezquida recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y una multa de 22,5 unidades fijas.

Ciudad Judicial de Neuquén.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2026, Ramos se dedicó a comercializar cocaína y marihuana bajo la modalidad de delivery en distintos horarios y sectores de la ciudad de Neuquén. Según la investigación, organizaba las ventas y era la principal beneficiaria de la actividad.

Mezquida, en tanto, prestaba una colaboración secundaria en la actividad, realizando entregas de droga por cuenta y orden de Ramos, sin tener el dominio de la comercialización ni obtener un beneficio económico directo.