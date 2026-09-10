Condenan a una pareja narco que hacía delivery de droga: los atraparon cuando forcejeaban en un auto

La mujer fue condenada a prisión efectiva, mientras que el hombre deberá cumplir una serie de pautas. También se dispuso el embargo de cinco millones de pesos.

Una pareja narco que se dedicaba al delivery de droga fue condenada este miércoles, a través de un acuerdo entre las partes propuesto por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega. Los detuvieron cuando forcejeaban a bordo de un auto, situación que fue advertida por un vecino.

Los involucrados son Nadia Soledad Ramos y Gregorio Ezequiel Mezquida , quien además fue condenado por el ataque a un efectivo policial.

Luego de que ambos reconocieran su participación en los hechos, Ramos fue condenada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 45 unidades fijas, mientras que Mezquida recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y una multa de 22,5 unidades fijas.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2026, Ramos se dedicó a comercializar cocaína y marihuana bajo la modalidad de delivery en distintos horarios y sectores de la ciudad de Neuquén. Según la investigación, organizaba las ventas y era la principal beneficiaria de la actividad.

Ciudad Judicial de Neuquén.

Mezquida, en tanto, prestaba una colaboración secundaria en la actividad, realizando entregas de droga por cuenta y orden de Ramos, sin tener el dominio de la comercialización ni obtener un beneficio económico directo.

Los hechos según la fiscalía

El 20 de abril, alrededor de las 22:50, ambos circulaban en un Ford Ka por la zona de la intersección de las calles Doctor Ramón y Picún Leufú cuando fueron interceptados por efectivos policiales. Los agentes habían sido alertados por transeúntes sobre una pareja que forcejeaba dentro del vehículo.

Durante el procedimiento, un efectivo observó una caja con envoltorios de nylon negro entre los asientos. Cuando preguntó por su contenido, Mezquida extrajo un cuchillo e intentó agredirlo. Mientras forcejeaban, Ramos ocultó los envoltorios detrás de la consola central del vehículo.

Luego, en una requisa vehicular autorizada por un juez de garantías, se secuestraron 91 gramos de clorhidrato de cocaína, además de otras cantidades menores que se encontraban en poder de los imputados, bicarbonato de sodio utilizado como sustancia de corte, una balanza de precisión, anotaciones relacionadas con las ventas y teléfonos celulares, entre otros elementos. El total de cocaína incautada equivalía a 517,5 dosis.

Como parte del acuerdo, Ramos fue condenada como autora del delito de comercio de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que Mezquida fue condenado como partícipe secundario del mismo delito, en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma blanca, en calidad de autor.

Además, se dispuso el decomiso del Ford Ka utilizado, de $69.000 en efectivo y de $4.890.954,88 embargados en billeteras virtuales. También se ordenó el decomiso de los teléfonos celulares secuestrados y la destrucción de los estupefacientes e insumos de corte.

En el caso de Ramos, la condena es de cumplimiento efectivo. Respecto de Mezquida, la pena es de ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, entre ellas fijar y mantener residencia, presentarse ante la Dirección de Población Judicializada, entre otros.

El acuerdo fue homologado por el juez Raúl Aufranc y, como las partes renunciaron a los plazos recursivos, las penas ya comenzaron a cumplirse.