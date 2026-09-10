La vivienda fue desarrollada mediante un sistema de paneles fabricados con PET reciclado. Tiene unos 100 metros cuadrados y dos dormitorios.

Construyeron una casa en tiempo récord con paneles hechos con botellas de plástico.

Una empresa canadiense desarrolló una vivienda de unos 100 metros cuadrados utilizando paneles cuyo componente central está fabricado con PET reciclado, el mismo material empleado en las botellas de bebidas. En un proyecto realizado en Amherst, los paneles que conforman la envolvente de la casa fueron instalados en apenas tres días.

La precisión es importante: la vivienda no fue construida desde cero, equipada y terminada para mudarse en 72 horas. Lo que la compañía PakVille documentó, junto con la publicación especializada Built Offsite, fue el montaje de los paneles que forman las paredes exteriores e interiores de la estructura.

El proyecto fue desarrollado en 2026 por PakVille, una empresa canadiense fundada por la ingeniera civil Parinaz Pakniat. La vivienda cuenta con aproximadamente 100 metros cuadrados, dos dormitorios y techos de 3,66 metros de altura.

De botellas descartadas a paneles para construir viviendas

El sistema utilizado se denomina PakVert y tiene como uno de sus componentes principales al polietileno tereftalato reciclado, conocido como PET. Se trata del mismo polímero que se utiliza de manera masiva para fabricar botellas de bebidas.

El material reciclado es transformado en un núcleo de espuma de PET. Ese núcleo queda contenido entre dos capas exteriores reforzadas con fibra de vidrio, formando un panel destinado a utilizarse como parte de la envolvente de un edificio.

Según PakVille, un panel estándar incorpora el equivalente a unas 3.000 botellas recicladas. En el caso de la vivienda de Amherst, el volumen total de PET utilizado representa el equivalente a unas 200.000 botellas descartadas.

Esto no significa que las botellas se encuentren dentro de las paredes en su forma original. El plástico es procesado y convertido en un material completamente diferente que posteriormente pasa a formar parte de los paneles constructivos.

Un panel que reúne varias funciones

Uno de los principales objetivos del sistema PakVert es concentrar en una misma pieza diferentes funciones que, en una construcción tradicional, suelen resolverse mediante materiales y etapas independientes.

La empresa sostiene que sus paneles pueden reemplazar componentes como la estructura de madera, la aislación, la barrera de vapor, las placas interiores y parte del revestimiento exterior.

La fabricación se realiza previamente y los paneles llegan a la obra con dimensiones determinadas. De esta manera, buena parte del trabajo se completa fuera del terreno y posteriormente las piezas son trasladadas para su ensamblaje.

El sistema también contempla la posibilidad de incorporar conductos destinados a las instalaciones eléctricas. Las piezas están diseñadas para encajar y fijarse entre sí durante el proceso de montaje.

Cómo lograron instalar las paredes en tres días

La construcción modular permite modificar una parte importante de la dinámica habitual de una obra. En lugar de levantar una pared capa por capa en el terreno, los componentes llegan previamente fabricados y preparados para ser ensamblados.

En el proyecto realizado en Amherst, esa metodología permitió instalar en tres jornadas los paneles correspondientes a la casa de dos dormitorios.

El plazo corresponde específicamente al montaje del sistema de paneles. La vivienda completa requiere otras etapas y componentes, entre ellos fundaciones, ventanas, instalaciones, terminaciones y diferentes elementos que no están fabricados íntegramente a partir del sistema PakVert.

PakVille ofrece actualmente soluciones para viviendas pequeñas y modelos de dos y tres habitaciones, además de paneles destinados a construcciones comerciales y proyectos residenciales de varias plantas.

Qué características tienen los paneles

De acuerdo con las especificaciones técnicas proporcionadas por la compañía y recogidas por Built Offsite, los paneles PakVert alcanzan un nivel de aislación R-30 y están diseñados para ofrecer resistencia a la humedad.

La empresa también asegura que el sistema cumple con requisitos canadienses relacionados con el comportamiento frente al fuego. Se trata de características técnicas informadas por PakVille, por lo que no deben interpretarse como una evaluación independiente del sistema.

El proyecto resulta llamativo por combinar dos objetivos: aprovechar un residuo plástico generado a gran escala y reducir la cantidad de tareas que deben realizarse directamente en el terreno durante la construcción.

Las aproximadamente 200.000 botellas que representan el origen del PET utilizado en la vivienda no quedan reconocibles dentro de las paredes. El material es reciclado, transformado en espuma y utilizado como parte del núcleo de paneles reforzados que permiten levantar rápidamente la envolvente de una vivienda.

Así, la innovación no está solamente en construir con plástico reciclado, sino en convertir ese residuo en un componente industrial prefabricado que puede transportarse, ensamblarse y utilizarse en viviendas capaces de afrontar las condiciones climáticas de Canadá.