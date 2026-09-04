Adiós a los portarretratos sobre los muebles: la tendencia de decoración que gana fuerza en 2026

Las fotos familiares no desaparecen. Se trata de un cambio para lograr ambientes más ordenados y visualmente despejados.

Una nueva tendencia que saca a los portarretratos de los muebles.

Los portarretratos que durante años ocuparon cómodas, consolas y aparadores comienzan a perder protagonismo entre las tendencias de decoración de 2026. La propuesta busca reducir la cantidad de objetos visibles y apostar por espacios más ordenados, sin dejar de lado las fotografías familiares ni los elementos que aportan identidad a cada ambiente.

La tendencia no plantea eliminar las imágenes familiares de la casa, sino modificar la forma en que se exhiben. En lugar de acumular varios portarretratos pequeños sobre una misma superficie, una de las alternativas es trasladar las fotografías a las paredes mediante composiciones de imágenes enmarcadas.

Otra opción consiste en elegir una fotografía especial, colocarla en un marco de mayor tamaño y convertirla en el elemento principal de una cómoda, consola o aparador.

De esta manera, las fotografías adquieren mayor presencia individual y dejan de competir visualmente con otros objetos decorativos.

Menos objetos sobre los muebles

La propuesta también apunta a mantener sectores libres en las superficies. La idea es seleccionar únicamente aquellos elementos que tengan una función decorativa concreta y evitar la acumulación de adornos.

Una lámpara, un florero, algunos libros, una bandeja o una pieza artesanal pueden ser suficientes para completar una cómoda o una consola sin sobrecargar el espacio.

El criterio consiste en elegir pocos objetos y distribuirlos de manera que cada uno tenga su propio lugar dentro de la composición.

El equilibrio entre orden y calidez

La tendencia no busca transformar las viviendas en ambientes completamente vacíos o impersonales. El objetivo es encontrar un equilibrio entre el orden visual y la calidez, conservando aquellos objetos que representan la personalidad y la historia de quienes viven en la casa.

En ese contexto, las fotografías familiares continúan formando parte de la decoración, aunque ocupan lugares más específicos y pensados dentro de cada ambiente.

Así, el cambio no supone despedirse de los recuerdos familiares, sino reorganizar la manera de mostrarlos: las paredes ganan protagonismo para las fotografías, mientras las superficies de los muebles quedan más despejadas.