Este color proporciona una paleta amplia para combinar todo tipo de prendas. Promete convertirse en tendencia en la temporada primavera-verano .

Este es el verde que será tendencia en la temporada primavera-verano: se puede usar con todos los looks

No hay dudas: el color verde está asociado a la primavera -por qué no también al verano - y vinculado a la fertilidad, al crecimiento y a la idea de juventud. Y como además proporciona una paleta amplia para combinar todo tipo de prendas, promete convertirse nuevamente en tendencia en esta temporada primavera-verano .

Asimismo, el color verde representa -entre otras cosas- a la naturaleza, el éxito, la salud, la seguridad y la esperanza. Además, contribuye a disminuir el estrés y la tensión. En suma, es un color que revitaliza.

El color verde , que asoma como tendencia en la temporada primavera-verano , puede funcionar como un verdadero comodín en la combinación de las prendas. Y lo cierto es que no existe un único verde a la hora de pensar en un look, puesto que son válidas desde las opciones más apagadas y naturales hasta tonos vibrantes o eléctricos.

El color verde está asociado a la primavera -por qué no también al verano- y vinculado a la fertilidad, al crecimiento y a la idea de juventud.

El verde oliva, por ejemplo, se inspira en la naturaleza y proporciona frescura y modernidad a los looks cotidianos. Por su parte, los verdes claros son recomendables para eventos sociales o relajados. En tanto, los verdes oscuros es mejor usarlos en ámbitos laborales o más formales.

El color verde, que asoma como tendencia en la temporada primavera-verano, puede funcionar como un verdadero comodín en la combinación de las prendas.

Si bien los tonos de verde son numerosos, pueden distinguirse entre dos grupos principales: el verde claro y el verde oscuro. Y aunque pertenecen a la misma familia de colores, lo cierto es que brindan vibraciones completamente diferentes:

Los tonos de verde claro -frescos, aireados- son ideales para conjuntos de primavera o verano . Las piezas en verde claro , como menta o lima, revisten una energía juvenil, ideales para un look casual. Al ser más suaves, combinan bien con pasteles, neutros y colores más brillantes como rosa o coral.

Los tonos de verde oscuro -verde bosque o esmeralda- transmiten una vibra más madura y sofisticada. Complementan tonos profundos como burdeos, azul marino y negro, y tonos tierra como marrón y beige.

Cómo combinar las distintas tonalidades de verde en la temporada primavera-verano

Si bien no existe una fórmula única para combinar las distintas tonalidades de verde en la temporada primavera-verano, sí es cierto que es posible seguir determinadas premisas para así escoger por determinados looks:

Para aquellas mujeres que aún no se animan a llevar al verde en prendas grandes, los accesorios pueden funcionar como una puerta de entrada. ¿Ejemplos? Una cartera, un cinturón o un zapato verde pueden transformar un conjunto básico de jean y remera blanca.