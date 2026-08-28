Antonela Roccuzzo posó en bikini "barbiecore" y anticipó el look que habrá que usar este verano

Antonela Roccuzzo mostró la tendencia que dominará el verano : un microbikini barbiecore que generó muchos comentarios en redes sociales.

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores con una postal que combinó moda , naturalidad y una inesperada aparición familiar . La empresaria compartió una imagen desde la casa que la familia tiene en Rosario y mostró un relajado look de playa en el que una bikini rosa se convirtió en la gran protagonista.

La rosarina eligió una prenda inspirada en la estética barbiecore , una tendencia que tiene al rosa como uno de sus principales códigos visuales. Sin necesidad de sumar accesorios llamativos ni armar una producción sofisticada, el intenso tono del traje de baño alcanzó para darle identidad al estilismo y convertir una escena cotidiana en una propuesta fashionista.

La fotografía fue tomada frente a uno de los grandes ventanales de la vivienda familiar. Con el celular en la mano, Antonela aprovechó el reflejo del vidrio para registrar su look mientras disfrutaba del parque. La vegetación que rodeaba la escena generó un marcado contraste con el color de la bikini y permitió que la prenda se destacara inmediatamente.

La elección estética estuvo directamente relacionada con el barbiecore, una corriente que recupera elementos asociados al universo visual de Barbie y los lleva a la indumentaria, los accesorios y también al mundo de la belleza. El rosa, en sus distintas intensidades, es uno de los recursos más reconocibles de esta tendencia.

Pero la selfie tuvo otro protagonista inesperado: Lionel Messi apareció en el fondo de la imagen mientras caminaba por el césped disfrutando el verano con su familia. Aunque el futbolista quedó bastante alejado del primer plano, su presencia aportó un detalle espontáneo que convirtió la fotografía de moda en una pequeña escena de la intimidad familiar.

Una postal casual con espíritu fashionista

A diferencia de una producción profesional, la imagen de Antonela Roccuzzo se caracterizó justamente por su espontaneidad. El reflejo del ventanal, el parque y la aparición casual de Messi construyeron un escenario cotidiano que acompañó sin quitarle protagonismo al look.

La empresaria demostró así una vez más que las tendencias pueden incorporarse de manera sencilla. En este caso, el color de la bikini fue suficiente para definir toda la propuesta, sin necesidad de recurrir a combinaciones recargadas. La postal logró reunir dos elementos que suelen generar interés entre sus seguidores: el estilo personal de Antonela y las escenas familiares.