La inesperada decisión de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sobre la boda

La pareja dará el sí en diciembre próximo y esto desató la auditoría de todos los bienes de Tini que resultaron no ser de ella.

El conflicto de Tini Stoessel y su papá Alejandro Stoessel se originó a partir de la boda que se llevará adelante en diciembre próximo de la cantante con Rodrigo de Paul. Es que cuando trascendió que se firmaría un acuerdo prenupcial antes del casamiento estalló la guerra familiar por el patrimonio de la artista de 29 años.

Sin embargo, ese rumor podría quedar atrás con la nueva e inesperada versión sobre lo ocurrido realmente y está relacionado con el casamiento. Según trascendió, la pareja nunca pensó en casarse por iglesia ni por civil.

Fue Yanina Latorre al aire de SQP (América) que reveló que, de acuerdo a la información familiar, "nunca se habló de un prenupcial porque ellos no se van a casar por iglesia, van a hacer una fiesta para coronar su amor".

Luego, detalló lo que dijo su fuente: “No se van a casar por iglesia, entonces, nunca existió la charla de Tini con los padres porque ellos no van a firmar nada legal”.

Para respaldar esta data, la conductora les mostró a sus compañeros quién fue la que le envió todos estos detalles y ellos coincidieron en que se trataba de un bombazo inobjetable. “Todo de primera mano”, valoró la panelista Majo Martino al ver con quién conversaba Latorre.

La reacción de Rodrigo De Paul a los rumores de conflicto entre Tini Stoessel y sus padres.

La decisión que tomó Alejandro Stoessel tras el escándalo con su hija Tini Stoessel

Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más polémicos de su carrera profesional tras conocerse que el patrimonio construido a lo largo de sus más de 15 años no le pertenece. Un informe reveló que la cantante se enteró comprando una cartera en el exterior que su tarjeta de crédito no tenía cupo disponible y estalló la guerra.

El distanciamiento entre Tini y Alejandro Stoessel, su papá y ahora exrepresentante, se habría agudizado cuando solicitó auditar sus bienes de cara a su boda con Rodrigo de Paul. Allí, sus abogados descubrieron que la cantante no era dueña de absolutamente nada. De hecho, uno de los datos más escandalosos fue cuando realizó la gira de "Futttura" que presentó en Tecnópolis con un éxito rotundo y luego recorrió gran parte del país, Sudamérica y Europa.

El caso no para de sumar nuevos capítulos y posturas a favor de la cantante. De hecho, la propia Candelaria Tinelli, hija de Marcelo, fue letal al referirse a la situación y recordó aquel momento que Tini le dedicó "Ángel" a su padre con una fuerte denuncia pública. “La amo a ella, literal”, aclaró Candelaria por Tini. Sin embargo, manifestó: “Este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”.

En la misma línea, Tinelli con quien mantuvo un fuerte enfrentamiento Stoessel por cuestiones laborales, prefirió no opinar del tema, pero sí expresó: “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”.

Tras los comentarios en redes sociales, Alejandro Stoessel eligió tomar una dramática decisión para mantenerse al margen del escándalo. Por ello, en medio de la enorme repercusión que generó la disputa familiar, el productor decidió cerrar su cuenta de Instagram, donde hasta hace poco mantenía presencia activa.

En un primer momento se creyó que la propia cantante había dejado de seguir a su padre aunque se supo con el correr de las horas que esto no había sucedido, sino el cierre de la cuenta del empresario.