Espectáculos La Mañana Tini Stoessel Casamiento "a la canasta": estallaron los memes por la crisis de Tini Stoessel con su papá

Tini Stoessel y su papá Alejandro se enfrentan en un conflicto económico.

Las versiones sobre el conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, generaron mucha preocupación entre los fanáticos de la artista, pero además una catarata de memes.

Después de que trascendieran detalles sobre el supuesto conflicto familiar, los internautas dieron rienda suelta a la imaginación en la red social X, donde volvieron tendencia a la cantante al especular cómo sería un casamiento low cost con Rodrigo De Paul.