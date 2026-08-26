Se supo cómo está Tini Stoessel tras el escándalo millonario con su padre Alejandro

En medio de los preparativos para su boda con Rodrigo de Paul, la cantante se enteró que todo su patrimonio no le pertenece y estalló una guerra mediática con su papá y representante.

Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más polémicos de su carrera profesional tras conocerse que el patrimonio construido a lo largo de sus más de 15 años no le pertenece. Un informe reveló que la cantante se enteró comprando una cartera en el exterior que su tarjeta de crédito no tenía cupo disponible y estalló la guerra.

El distanciamiento entre Tini y Alejandro Stoessel , su papá y ahora exrepresentante, se habría agudizado cuando solicitó auditar sus bienes de cara a su boda con Rodrigo de Paul. Allí, sus abogados descubrieron que la cantante no era dueña de absolutamente nada. De hecho, uno de los datos más escandalosos fue cuando realizó la gira de "Futttura" que presentó en Tecnópolis con un éxito rotundo y luego recorrió gran parte del país, Sudamérica y Europa.

Según la información brindada por Infobae , la cantante que facturó en ese show 43 millones de dólares solo recibió 300 mil dólares.

Tras el escándalo que pone el ojo en la familia Stoessel, se supo cómo está la cantante en medio de esta situación donde hay miles de millones de dólares en juego. “Hoy la relación con el papá es nula, cero. Es más, cuando el papá estuvo internado, Tini no se comunicó con él”, contó Gustavo Méndez en el programa "La mañana con Moria" (El Trece) al hablar del vínculo entre la cantante y su papá.

Y recalcó: “Para que tomen dimensión de lo que está pasando, no lo invitó al casamiento, ni a la madre, ni lo llamó cuando estuvo internado”.

En cuanto a la repercusión mediática, el panelista reveló que la artista "está ensayando y hasta ayer venía jogoriosa, divina, feliz a hacer su performance en Zona Norte, pero ayer estaba triste y bajoneada".