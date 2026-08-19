Tras el escándalo, internaron al papá de Tini Stoessel

Alejandro Stoessel quedó internado tras un fuerte dolor en el pecho. En 2022 la cantante se alejó de los escenarios para acompañar al productor.

Alejandro Stoessel , papá de la cantante Tini Stoessel , está internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro y se encuentra en observación. La situación se desencadenó tras la polémica que circuló en las últimas semanas sobre un supuesto pedido de la artista de un nuevo administrador de su carrera artística.

De acuerdo a la primera información que trascendió al aire de LAM (América), el productor ingresó a la clínica tras un fuerte dolor en el pecho "un dolor bastante agudo" que obligó a los especialistas a brindarle rápidamente atención.

“Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado ”, explicó Pepe Ochoa en el programa de América.

Respecto a la salud y estado de ánimo del empresario, explicó: “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”.

Por el momento, no hay parte médico oficial. Tampoco Tini se expresó al respecto como lo hizo en 2022 cuando la salud de su padre estuvo en riesgo por un cuadro abdominal agudo que requirió múltiples cirugías y terapia intensiva.

Pese a ello, desde el programa que conduce Ángel de Brito remarcaron que el productor televisivo se encuentra consciente, acompañado y fuera de terapia intensiva.

La salud de Alejandro desde el 2022 siempre fue frágil y de hecho no viajó a los partidos del Mundial en Estados Unidos por cuestiones médicas.