Camila Mayan y Juli Castro recrearon el beso de Lali, Tini y Marilina Bertoldi: ¡Le metiste la lengua!

Ambas figuras del streaming recrearon el beso en Luzu TV e incendiaron las redes sociales. La fuerte repercusión por un encuentro apasionante.

Lali Espósito la rompió en el estadio de River con una presentación estelar que no pasó desapercibida y tuvo varios momentos que quedaron en la retina de los fanáticos. Entre ellos hubo uno que incendió el mundo artístico: el beso hot con Marilina Bertoldi y Tini Stoessel , la invitada de lujo que tuvo la presentación en el mítico escenario donde brillaron distintas personalidades de la música internacional.

El video de ese momento fue replicado sin freno en las redes sociales e incluso recreado por figuras del mundo del espectáculo. Cami Mayan, Julieta Castro y Lucas Spadafora , recrearon la escena durante una emisión del programa Patria y Familia del streaming Luzu TV . Al mismo estilo, incendiaron la pantalla del streaming.

Mientras interpretaban "Like a Virgin", el clásico de Madonna que interpretaron ambas artistas interpretaron vestidas de novias en el estadio de River, se dieron un beso que causó revuelo en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patria y Familia (@patriayfamilia_)

“El último fue con muchas ganas, mmm...”, “Camila, le metiste la lengua a Juli”, “Me parece que Lali mandó menos lengua, pero no sé, no estaba tan cerca”, se animaron a decir algunos fanáticos sobre lo ocurrido.

Cuando a Mayan le hicieron saber que metió lengua, una muestra de pasión en ese encuentro, respondió en Instagram: "Obvio".

Lali invitó a Tini a su show en River y protagonizaron un momento hot que hizo estallar a los fanáticos

Este sábado, Lali Espósito volvió a hacer historia con su tercer show en River, en una noche que tuvo un condimento especial con la presencia de Tini Stoessel sobre el escenario.

La invitación sorprendió al público y puso el foco en el vínculo entre ambas artistas, después de años de rumores sobre un supuesto conflicto que circuló entre sus seguidores.

El encuentro rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del recital y generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los usuarios compartieron sus reacciones y todo tipo de opiniones.

El histórico encuentro entre Lali y Tini

El histórico encuentro entre dos de las cantantes pop más exitosas de la Argentina ocurrió con el estadio Monumental repleto como testigo. Vestidas de novia, interpretaron “Like a Virgin” frente a una multitud y desataron una ovación que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Después, también cantaron “1Amor”, con Marilina Bertoldi en guitarra. La presentación terminó con un beso entre las tres artistas y sumó otra de las escenas destacadas de una noche marcada por las sorpresas.

La repercusión no tardó en llegar. En X, los usuarios compartieron memes sobre el histórico rumor de una supuesta pelea entre las dos artistas y aprovecharon el encuentro para hacer todo tipo de comentarios.

Después de compartir escenario, Tini le dedicó unas palabras a Lali y le agradeció por invitarla a su “gran fiesta del pop”, también destacó la importancia que tuvo la artista a lo largo de su vida.

La cantante recordó que vio crecer a Lali desde que era chica y expresó su emoción por poder compartir aquella noche con ella. También resaltó todo el camino recorrido por la artista desde sus comienzos hasta convertirse en una de las figuras centrales del pop argentino.

Por su parte, Lali devolvió el piropo y le dedicó una frase que emocionó al público: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

La frase provocó una nueva ovación del público y sintetizó el tono emotivo del reencuentro entre las dos artistas, que compartieron uno de los momentos más destacados de la noche en River.