Wanda Nara lo hizo: MasterChef Celebrity superó los dos dígitos de rating

La conductora se puso al frente de la quinta temporada del reality de cocinas y su estreno superó a Popstars.

Las hornallas se volvieron a encender en una de las competencias más picantes de la televisión argentina: MasterChef Celebrity . Wanda Nara se puso, una vez más, al frente del exitoso reality de cocinas con un nuevo jurado de lujo que evaluará a los 24 participantes del ambiente de la música, el deporte y la farándula.

Tras la salida de Donato De Santis, Maru Botana completa el trio de jurado más exigente de la televisión junto a Damián Betular y Germán Martitegui. La multifacética Wanda Nara tiene el rol de conductora y será quien mantenga el contacto con los participantes en cada una de los desafíos.

En el primer desafío de la temporada, les tocó cocinar a Alejandro Lerner, Luck Ra, Edith Hermida, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Campi, Morena Beltrán, la China Ansa, Paula Trapani, Luciana Geuna y Nazareno Casero .

Los participantes debieron agarrar unos pines de una bolsa que tenía Wanda Nara, y según lo que salía, les tocaba una estación. Pero esto no fue todo, ya que luego les confirmaron que debían cocinar en duplas por estaciones y realizar un plato por pareja.

Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Luck Ra y Campi no lograron superar la prueba y fueron los primeros en obtener el delantal gris y no subir al balcón.

El rating, en alza

El programa arrancó con un piso de 10.4, trepó a los 13,6 cuando Wanda Nara presentó a los 24 participantes y alcanzó su pico máximo pasadas las 22.30 con 14.7 que sorprendió por el interés que despertó el show y alegró a todos sus integrantes delante y detrás de cámara.

Antes del comienzo de MasterChef Celebrity, Popstars ocupaba la pantalla de Telefe y dejó un piso de aproximadamente 6 puntos de rating.