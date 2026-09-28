Vuelve MasterChef Celebrity: a qué hora y quiénes son los famosos que cocinarán

Este lunes 28 de septiembre regresa el reality de cocinas más visto de la televisión. Ya hay un primer eliminado que metió la pata.

Las hornallas se vuelven a encender en una de las competencias más picantes de la televisión argentina: MasterChef Celebrity . Wanda Nara se pone, una vez más, al frente del exitoso reality de cocinas con un nuevo jurado de lujo que evaluará a los 24 participantes del ambiente de la música, el deporte y la farándula.

Tras la salida de Donato De Santis, Maru Botana completará el trio de jurado más exigente de la televisión junto a Damián Betular y Germán Martitegui. La multifacética Wanda Nara tendrá el rol de conductora y será quien mantenga el contacto con los participantes en cada una de los desafíos.

Esta edición contará con 24 personalidades distintas y entretenidas para la competencia. Desde músicos y actrices hasta deportistas pasando por los influencers que, tal como pasó, en la edición pasada logran destacarse del resto. Vale remarcar que la última edición la ganó Ian Lucas en un mano a mano con Sofía "La Reini" Gonet, hoy en Popstars.

El primer programa saldrá al aire este lunes 28 de septiembre a las 22.15 por la pantalla de Telefe. Mientras que en Youtube, en paralelo, tendrá lugar el "React" con Agustín "Cachete" Sierra y Lola Latorre como conductores. Cachete fue participante del programa en ediciones pasadas.

En tanto que Yanina Latorre será quien dialogue con los participantes eliminados tras las galas. La idea es tomar el rol que supo desarrollar Verónica Lozano con "Chef al Diván".

Quiénes son los 24 famosos de MasterChef Celebrity

La nueva edición tuvo cambios de último momento. Ya que L-Gante fue dado de baja a días de comenzar con las grabaciones del programa y su reemplazo es Mike Amigorena. Ademas, se supo que Pachu Peña es el primer eliminado de la competencia.