El Tirri recordó una etapa de su vida en California y sorprendió con una foto junto a su primera esposa.

La foto vintage de Luciano "El Tirri" con su esposa e hija en California: reveló detalles desconocidos de su vida

Luciano “El Tirri” Giugno volvió a despertar la nostalgia de sus seguidores al compartir en redes sociales una imagen perteneciente a una etapa muy especial de su vida . El músico y mediático suele mostrar distintos momentos de su presente, pero en esta oportunidad decidió viajar varias décadas atrás a través de una fotografía familiar.

La postal llegó a sus manos de una manera especial: fue Katerina, su hija mayor , quien encontró la imagen y se la envió de manera privada. La fotografía había sido tomada en 1990, en Laguna Beach, California, y retrata a Luciano junto a Mariana Tévez, su primera esposa .

A través de sus historias de Instagram, El Tirri decidió publicar el recuerdo y acompañarlo con un mensaje dedicado a su hija. “Gracias hija por este recuerdo increíble con tu mamá. Año 1990, Laguna Beach, California. Aún no estabas vos” , escribió el primo de Marcelo Tinelli junto a la fotografía.

El Tirri y Mariana Tevez en California, 1990.

La historia de amor de El Tirri y Mariana Tévez

La relación entre Luciano Giugno y Mariana Tévez comenzó a partir de un encuentro vinculado con la música. Por aquel entonces, El Tirri formaba parte de Los Fabulosos Cadillacs, grupo que integró desde su fundación en 1985 hasta 1990. Según recordó el propio músico tiempo atrás, ambos se conocieron gracias a una presentación realizada por Leo Dan, padre de Mariana.

En una reunión, el reconocido cantante los presentó con una frase sencilla: “Les presento a mi hija”. El flechazo, según contó El Tirri, fue inmediato. “Yo pensé: ‘¡Wow!’ Le puse el ojo y 12 meses después nos estábamos casando”, relató al recordar aquella primera impresión y cómo avanzó rápidamente el vínculo.

Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en California, lugar donde también nació Katerina, la primera de las tres hijas del músico. Esa etapa de su vida quedó asociada a los años que El Tirri pasó en Estados Unidos y a una historia familiar que ahora volvió a quedar en primer plano.

Vintage, la familia de Luciano "El Tirri" en California.

El recuerdo que también compartió Mariana Tévez

La fotografía no quedó solamente en manos de Luciano. Katerina también decidió enviarle otra postal a su madre, quien la compartió en sus propias redes sociales y acompañó la publicación con la frase “Divinos recuerdos”.

Mariana, además, publicó otra postal correspondiente a aquellos años. En ella aparece junto a El Tirri y una pequeña Katerina, en una escena familiar que refleja cómo era su vida en California. “The good ol’ days in Cali”, escribió Mariana junto a la imagen, que también fue replicada por El Tirri en sus historias de Instagram. Así, una fotografía guardada durante décadas permitió que ambos recordaran públicamente una etapa de su historia familiar y compartieran con sus seguidores parte de aquellos años.