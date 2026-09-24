El final de mes podría ser una oportunidad para distintos signos que podrían sentir un impacto en materia económica.

Horóscopo chino: 6 signos favorecidos por la riqueza y la abundancia, recibirán dinero y prosperidad antes del fin de septiembre

Hay signos que antes del final de septiembre tendrán un momento favorable a lo que respecta con la materia económica, según el horóscopo chino . Será tiempo de algunos signos que podrían tener un período donde serían favorecidos por la riqueza y la abundancia.

Será clave tener precaución y analizar con profundidad cuál es el potencial de las oportunidades para no caer en un exceso de esperanza y que luego no se cumplan las expectativas.

Los signos que se identifican con la Rata, Dragón o Mono podrían tener un progreso financiero cuanto más llegue el fin del mes. Será momento de obtener rédito del esfuerzo hecho. A su vez será el período donde se abrirán las puertas para avanzar como esperaban hace tiempo.

La Rata tiene habilidad para encontrar oportunidades acorde a sus características. Podría existir un desenredo esperado. La llegada de una oferta inesperada o la resolución de una cuenta pendiente, es el comienzo de algo significativo si se lleva a cabo de forma adecuada.

Este signo del horóscopo deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes, según Ludovica Squirru

El Dragón espera que finalicen proyectos gestionado a largo tiempo. Septiembre podría premiar la constancia en ese proceso. Una ocasión sedimentada podrá dar señales de una vida renovada, con un fuerte impacto económico.

Por su parte, el Mono tiene un enfoque innovador y enfocado en cambiar, por lo que podrá detectar la volatilidad del mes y oportunidades que podrían tener cambios de relevancia. Este último tramo del mes podría ser un aliciente para activar momentos lucrativos que pasan desapercibidos para otros signos.

Estos signos atraerán abundancia y cuáles deberán cuidarse de malas energías, según Mhoni Vidente

La llegada de la primavera trae una renovación en los signos del zodiaco, con una etapa donde cada signo tendrá una vivencia particular. La astróloga Mhoni Vidente lanzó predicciones en torno a cómo será el aspecto laboral y económico en la segunda quincena de este mes para cada uno de ellos.

Serán momentos opuestos para algunos signos: algunos atraerán abundancia, otros tendrán que tratar de detectar y apartarse de las malas energías que puedan aparecer en su vida.

Las predicciones de Mhoni Vidente sobre los signos que tendrían abundancia

Aries: Podría atravesar una etapa de movimiento favorable en el ámbito financiero, debido a que aparece el As de Oros y la Rueda de la Fortuna (vinculado con la posibilidad de recibir un ingreso de dinero inesperado, cobrar una suma pendiente o concretar un acuerdo que estaba demorado). Durante el período podrían registrarse oportunidades laborales, propuestas para sufrir un crecimiento o proyectos que encontrarán definición.

Acuario: signo relacionado con una etapa de abundancia y crecimiento económico . Podrían iniciar propuestas vinculadas con nuevos proyectos, acuerdos comerciales o propuestas laborales que generen un incremento en las ganancias. Podrían llegar de manera inesperada, a través de contactos o personas que colaboren con las nuevas posibilidades.

signo relacionado con una etapa de . Podrían iniciar propuestas vinculadas con nuevos proyectos, acuerdos comerciales o propuestas laborales que generen un incremento en las ganancias. Podrían llegar de manera inesperada, a través de contactos o personas que colaboren con las nuevas posibilidades. Escorpio: Etapa de movimiento favorable en el plano económico. Podrían cobrarse dinero pendiente, ingresos extraordinarios o acuerdos comerciales que harían una modificación para los próximos días. Posibilidades de recibir una propuesta sobre el trabajo (reconocimiento, ascenso o nuevo proyecto). Las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo en el mes de septiembre.

Los signos que deberán tener cuidado con las energías