Marley publicó una foto de cómo se vería Milenka a los 18 años, según la inteligencia artificial

A través de la cuenta oficial de la niña en Instagram, que es manejada por su padre, se conoció un boceto sobre cómo cambiarían sus rasgos físicos.

Marley atraviesa un momento único en su vida con la crianza de sus niños pequeños Mirko (8 años) y Milenka (1 año y 8 meses), quienes ingresaron en una etapa más que especial de su niñez . El conductor disfruta de ese crecimiento y empieza a imaginar cómo será el futuro de sus hijos .

La Inteligencia Artificial (IA) se volvió una herramienta para generar bocetos sobre cómo fueron las personas en el pasado, como ese challenge que te imaginaba cómo hubieras sido en los 80s, e incluso a futuro, dando una muestra sobre cómo cambiarían los rasgos físicos a futuro. En este caso, el famoso utilizó la herramienta para tener un boceto de los cambios físicos que tendrá Milenka y cómo será cuando tenga 18 años.

"Según ChatGPT, así me veré a los 18 años ¿Será así?", publicó la cuenta en Instagram de la niña, que actualmente maneja su padre Marley. En la misma se la ve manteniendo el color rubio en su cabello, ojos celestes y rasgos delicados que cautivaron a sus seguidores.

Marley mostró la cuna que le regaló Susana Giménez y que usa su hija Milenka: su habitación con vista al jardín

Marley comenzó una nueva etapa en su vida paternal junto a su hija Milenka y su hijo mayor, Mirko. En medio de esa rutina familiar, hace casi una semana el conductor decidió compartir con sus seguidores en redes sociales algunos rincones de su casa y mostró cómo preparó la habitación donde descansa la pequeña.

El cuarto llamó la atención por su estilo sencillo y luminoso, pero especialmente por algunos elementos que tienen un significado especial para la familia. Entre ellos aparece una cuna de hierro que había pertenecido a Mirko y que fue un regalo de Susana Giménez, una gran cama y una ventana que conecta el ambiente con el verde del exterior.

Los detalles de la habitación de la pequeña

Uno de los objetos más especiales de la habitación es la cuna de hierro que Susana Giménez le había regalado a Mirko cuando nació. En lugar de comprar una nueva para Milenka, Marley decidió conservar aquella pieza y volver a utilizarla para su hija menor, convirtiéndola en uno de los elementos con mayor valor sentimental del cuarto.

El conductor mostró la cuna mientras Milenka descansaba y contó la historia detrás del mueble. La pieza había permanecido guardada durante años y regresó a ocupar un lugar central con la llegada de la bebé, manteniendo así un vínculo entre las primeras etapas de sus dos hijos. Además, la habitación suma un tul alrededor de la cuna, pensado también para protegerla de los mosquitos.

Junto a la cuna hay una cama de dos plazas, otro de los detalles que sorprende dentro de una habitación destinada a una bebé. Marley pensó este espacio para poder descansar cerca de su hija y acompañarla durante sus primeros meses, algo que convierte al dormitorio en un ambiente preparado también para la rutina cotidiana del conductor.

La elección demuestra una idea práctica que muchas familias pueden replicar: sumar una cama adicional en el cuarto infantil cuando el espacio lo permite. De esta manera, el ambiente no queda destinado únicamente al descanso del bebé, sino que también ofrece comodidad para los adultos durante las noches o los momentos en los que necesitan permanecer cerca.

La vista al jardín

La habitación también cuenta con una gran ventana con cortinas grises y vista hacia el jardín, un detalle que permite que el verde forme parte del paisaje que rodea el dormitorio. La entrada de luz natural ayuda a que el espacio se vea más amplio y mantiene la estética clara que predomina en el resto de la decoración. Las paredes blancas funcionan como base para los diferentes muebles y objetos infantiles que Marley fue incorporando. El resultado es un cuarto luminoso y sencillo, donde los elementos principales tienen espacio para destacarse sin que la decoración resulte recargada.

Además de la cuna y la cama, en las imágenes se pueden ver muebles infantiles de estilo Montessori, juguetes y un sillón blanco, elementos que acompañan las diferentes etapas del crecimiento de Milenka. La idea parece ser mantener un espacio funcional, donde la bebé pueda descansar y, con el tiempo, comenzar a explorar su habitación.

Así, el cuarto reúne comodidad y detalles con historia familiar. La antigua cuna de Mirko, el regalo de Susana Giménez, la cama de dos plazas y la vista al jardín terminan de construir un ambiente cálido, pensado para acompañar a Milenka en sus primeros años de vida.