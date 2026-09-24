La filosa periodista saltó con los tapones de punta y reveló algunos detalles sobre el jugador que estaría iniciando un vínculo con Canosa. Qué dijo.

Viviana Canosa contó que está con un exfutbolista de la Selección y Yanina Latorre la cuestionó: "Está casado"

Yanina Latorre salió con los tapones de punta sobre la revelación de Viviana Canosa en la que confirmó que está iniciando una relación con un jugador de fútbol . Se mostró ilusionada hasta incluso hablando sobre un posible casamiento. Pero la filosa periodista no se guardó nada y la cruzó: “No le creo nada”, comenzó diciendo en El Observador.

Según contó se trata de un jugador que tuvo paso por la Selección argentina, aunque no dio precisiones sobre su identidad. Sin embargo, puso el tema sobre la mesa. Con esas revelaciones expuestas públicamente, Yanina apuntó: “Estuve un año entero haciendo pases con ella, me hacía las mismas cosas y era todo mentira”.

“Ya sé quién es, si es el que me dijo a mí. Está casado”, dijo mientras desarrollaba una respuesta concreta a la situación que reveló Canosa .

Su compañero Gustavo Noriega le extendió la propuesta para que haga un enigmático como acostumbra el programa LAM, pero evitó hacerlo por un motivo particular: “No, es muy fácil de sacar si lo hago. Es casado. A mí me contó que un día la llevó a la casa, que se habían visto y que se lo chapó en la puerta”.

“Permitime dudar de todo, porque para mí, Viviana lo decía para hacerse la graciosa. Yo estuve un año remándole los pases, ojo, pases divinos, y ahora entiendo que está entrando en ese mood y me parece bien. Yo nunca entendía en los pases cuánto había de verdad o no en lo que me decía”, agregó en su relato.

Yanina agregó sobre el pretendiente: “Es casado y es desprolijo. No es jugador ahora, es exjugador, y fue jugador de la Selección, pero no sé si fue de los que jugaron Mundiales”.

Qué había dicho Viviana sobre el nuevo inicio de relación

“Me llamó el jugador de fútbol, y me dijo… hace 7 años que me está… y me dice ‘pasaron 17 días’. ‘Ay que lindo que sos’, le digo”, comenzó revelando la picante periodista en su relato.

Los detalles que reveló Canosa sobre el encuentro que tendrían

En sus explicaciones públicas, contó que se encontrarán la próxima semana y que se está preparando para un encuentro simple: “Si no es ahora no lo hago más, va y viene, igual como mucho voy a ir a comer y ahí se terminó”. Sin embargo, de esta manera empieza a hablar con firmeza sobre un nuevo vínculo.

“Igual me imagino, si nos casamos con él, va a ser una fiesta tremenda, porque vendría mucha gente de afuera”, dijo, sumando más fuego a su postura y dejando volar la imaginación.

En sus revelaciones, fue clara y contó sus pretensiones: “Estoy para un jugador en actividad. ¡Colágeno, quiero colágeno! Dos me escribieron en actividad y a pleno”. Más allá de la información expuesta, no dio detalles sobre la identidad de la persona que intenta conquistarla.