La película que fracasó en los cines y terminó convertida en una de las más valoradas de la historia.

Esta película basada en un cuento de Stephen King es la mejor valorada de la historia y cumple 32 años

Hay películas que necesitan tiempo para encontrar su lugar. Algunas pasan casi desapercibidas en su estreno, pero con los años consiguen convertirse en clásicos indiscutidos. Ese fue el particular recorrido de una producción que hoy es considerada una de las grandes obras maestras del cine contemporáneo y que, durante mucho tiempo, ocupó el primer puesto entre las películas mejor valoradas de la historia en IMDb.

El filme, dirigido por Frank Darabont y protagonizado por Tim Robbins y Morgan Freeman , atravesó un rodaje exigente y tuvo un desempeño comercial muy por debajo de las expectativas cuando llegó a los cines. Sin embargo, su posterior recorrido logró transformar por completo aquella historia inicial de fracaso.

La película en cuestión es ‘Cadena perpetua’ (‘The Shawshank Redemption’) , que este 23 de septiembre cumple 32 años desde su estreno original en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la historia ambientada en una prisión de máxima seguridad consiguió superar incluso a ‘El padrino’ en IMDb y consolidarse entre las producciones más reconocidas de todos los tiempos.

Cadena perpetua, la película más vista de la historia.

La particular historia detrás de la adaptación de Stephen King

El film está basado en la novela corta de Stephen King Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Curiosamente, el escritor recibió apenas 5.000 dólares por los derechos cinematográficos de su obra. Sin embargo, King quedó tan satisfecho con el resultado que nunca llegó a cobrar aquel dinero. En lugar de quedarse con el cheque, decidió enmarcarlo y devolvérselo a Darabont acompañado por una particular nota: “Por si alguna vez necesitas dinero para la fianza. Con amor, Steve”.

Un fracaso en taquilla que cambió con el tiempo

El comienzo comercial de la producción estuvo lejos de anticipar su futuro. Con un presupuesto de 25 millones de dólares, apenas consiguió recaudar 29 millones en los cines, generando pérdidas para Castle Rock Entertainment y Universal Pictures. Morgan Freeman explicó posteriormente que uno de los problemas podía estar relacionado con el título original, ‘The Shawshank Redemption’, ya que consideraba que al público le costaba recordarlo y pronunciarlo correctamente.

La situación comenzó a cambiar con su paso por los premios Oscar. La película recibió siete nominaciones, entre ellas Mejor película, Mejor actor, Mejor guion adaptado y Mejor fotografía, aunque finalmente no consiguió ninguna estatuilla. Su popularidad creció de manera notable después de aquella etapa y llegó a convertirse en la película más alquilada de 1995 en el mercado doméstico estadounidense. Allí comenzó una nueva etapa que terminaría transformándola en una auténtica película de culto.

Una película basada en el libro de Stephen King.

El exigente rodaje y una curiosidad sobre Morgan Freeman

Una de las escenas más recordadas se filmó en una prisión real de Ohio. Se trata de la extensa secuencia en la que Andy y Red conversan en el patio mientras Red juega al béisbol. Frank Darabont insistió en repetir la escena durante horas y el rodaje terminó extendiéndose durante nueve horas ininterrumpidas. El esfuerzo físico fue tal que Morgan Freeman se presentó al día siguiente con el brazo en un cabestrillo.

Otra curiosidad está relacionada con una fotografía de un joven Red. La imagen que aparece en la película corresponde en realidad a Alfonso Freeman, hijo del actor, quien tenía 35 años en ese momento y sorprendió por su parecido con su padre. La historia combina drama, amistad, esperanza y redención a través del vínculo entre un preso que cumple cadena perpetua y un banquero condenado injustamente por asesinato.

Actualmente, la producción mantiene una valoración del 89% en Rotten Tomatoes, con un 98% entre el público, mientras que en IMDb alcanza una media de 9,3. En España puede encontrarse en servicios como Movistar Plus+, HBO Max, Prime Video, Apple TV y Rakuten TV, dependiendo de las modalidades disponibles para cada plataforma.