Este 26 tendremos Luna llena y como siempre llega con novedades para cada uno de los signos.

Luna llena en Aries: así afectará a los signos del zodiaco esta energía que llegará el 26 de septiembre.

La Luna llena de este sábado 26 de septiembre de 2026, es un momento del mes asociado desde la astrología con movimientos, definiciones y cierre de etapas.

Aries , como primer signo del zodíaco, está vinculado simbólicamente con la iniciativa, la acción y la autonomía. Por eso, esta Luna llena podría llevar a revisar situaciones que venían acumulando tensión y necesitan una definición.

La Luna llena se producirá en su propio signo y podría generar una etapa de mayor intensidad personal. Según esta lectura astrológica , Aries puede sentir la necesidad de tomar una decisión, cerrar una etapa o dejar atrás algo que viene postergando. La clave estará en avanzar sin actuar desde la impulsividad.

Tauro

El plenilunio podría llevar a Tauro hacia cuestiones internas que necesitan ser procesadas antes de avanzar. Puede aparecer la necesidad de soltar una situación agotadora y recuperar energía. Será importante respetar los tiempos propios y evitar forzar respuestas que todavía necesitan madurar.

Géminis

Para Géminis, el movimiento estará especialmente vinculado con la vida social, los proyectos y los planes a futuro. Algunas conversaciones podrían ayudar a definir con quién continuar un camino y qué vínculos o proyectos dejaron de representar los intereses actuales.

Cáncer

La Luna llena puede generar una mayor exposición en el ámbito profesional. El foco estará puesto en trabajo, objetivos y decisiones de carrera, aunque la recomendación es evitar asumir responsabilidades que no sean necesarias.

Leo

El plenilunio podría despertar las ganas de salir de la rutina y apostar por algo diferente. Estudios, viajes, nuevos proyectos o cambios en la manera de pensar pueden adquirir protagonismo. El desafío será avanzar sin intentar controlar cada detalle.

Virgo

Podría vivir días de mayor intensidad emocional. La Luna llena puede poner sobre la mesa asuntos relacionados con confianza, intimidad y recursos compartidos. También será un momento apropiado para identificar situaciones desgastantes y establecer límites más claros.

Libra

Al encontrarse la Luna llena frente a su signo, Libra podría sentir con especial fuerza el impacto en sus parejas, sociedades y vínculos importantes. Algunas relaciones pueden llegar a un punto de definición. El desafío será equilibrar las necesidades de los demás con las propias.

Escorpio

Para Escorpio, el foco estará puesto en la rutina y los hábitos cotidianos. Las responsabilidades laborales pueden exigir más atención, aunque también podría aparecer una oportunidad para modificar costumbres que ya no funcionan y recuperar tiempo y energía.

Sagitario

La Luna llena puede activar las ganas de disfrutar, crear y experimentar algo diferente. El signo podría sentirse más dispuesto a expresar sus deseos, tanto en el amor como en sus proyectos personales, y definir aquello que realmente lo entusiasma.

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Capricornio

El plenilunio puede concentrar la atención en hogar, familia y cuestiones personales. Situaciones que venían acumulándose podrían pedir una respuesta. La interpretación astrológica invita a reconocer qué necesita cambiar puertas adentro para recuperar tranquilidad.

Acuario

Acuario puede atravesar días de gran movimiento mental y comunicacional. Conversaciones pendientes, decisiones, trámites o noticias podrían acelerar distintos procesos. Pensar antes de responder será fundamental para evitar conflictos innecesarios.

Piscis

El plenilunio puede poner el foco en dinero, recursos y autoestima. Piscis podría revisar qué está dispuesto a dar y qué espera recibir. También será un momento para ordenar prioridades materiales y evitar gastos impulsivos motivados por la urgencia.