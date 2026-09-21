Qué signos atraerán abundancia y cuáles deberán cuidarse de las malas energías, según Mhoni Vidente
La astróloga y vidente lanzó su predicción sobre cuáles serán los signos beneficiados en el ámbito económico y quiénes deberán prestar atención en su entorno. Las claves.
La llegada de la primavera trae una renovación en los signos del zodiaco, con una etapa donde cada signo tendrá una vivencia particular. La astróloga Mhoni Vidente lanzó predicciones en torno a cómo será el aspecto laboral y económico en la segunda quincena de este mes para cada uno de ellos.
Serán momentos opuestos para algunos signos: algunos atraerán abundancia, otros tendrán que tratar de detectar y apartarse de las malas energías que puedan aparecer en su vida.
Las predicciones de Mhoni Vidente sobre los signos que tendrían abundancia
- Aries: Podría atravesar una etapa de movimiento favorable en el ámbito financiero, debido a que aparece el As de Oros y la Rueda de la Fortuna (vinculado con la posibilidad de recibir un ingreso de dinero inesperado, cobrar una suma pendiente o concretar un acuerdo que estaba demorado). Durante el período podrían registrarse oportunidades laborales, propuestas para sufrir un crecimiento o proyectos que encontrarán definición.
- Acuario: signo relacionado con una etapa de abundancia y crecimiento económico. Podrían iniciar propuestas vinculadas con nuevos proyectos, acuerdos comerciales o propuestas laborales que generen un incremento en las ganancias. Podrían llegar de manera inesperada, a través de contactos o personas que colaboren con las nuevas posibilidades.
- Escorpio: Etapa de movimiento favorable en el plano económico. Podrían cobrarse dinero pendiente, ingresos extraordinarios o acuerdos comerciales que harían una modificación para los próximos días. Posibilidades de recibir una propuesta sobre el trabajo (reconocimiento, ascenso o nuevo proyecto).
Los signos que deberán tener cuidado con las energías
- Libra: Será importante analizar a las personas que forman parte del entorno, fundamentalmente en cuestiones relacionadas con el trabajo y proyectos personales. La aparición de La Torre por la astróloga como una advertencia para situaciones inesperadas, conflictos o actitudes que carecen de sinceridad. La clave: evitar discusiones, chismes y enfrentamientos que no sean necesarios.
- Aries: este signo deberá lidiar con ambas situaciones: la abundancia económica pero también figura en el grupo que deberá manejarse con cuidado frente a las energías. Podría ser una oportunidad financiera favorable y podría convivir con tensiones en el entorno. Será clave mantener la prudencia y tomar distancia de personas conflictivas, algo que puede ayudar para que estas energías no interfieran en el aspecto económico.
- Géminis: Atento a posibles conflictos, malos entendidos y personas que puedan poner palos sobre las ruedas en su camino. La influencia de La Torre ejerce como una señal para revisar vínculos laborales y personales, principalmente cuando hay proyectos o información sensible en el medio.
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