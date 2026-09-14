Lo que cada signo del zodiaco tiene que perdonarse antes de cerrar el año y dejar de condenarse, según el horóscopo
Será tiempo para tomar decisiones sobre algunas situaciones que generan peso y cada uno lleva consigo. Los detalles, signo por signo.
Cada signo del horóscopo tiene cuestiones sin resolver y situaciones pendientes que deben perdonarse antes de cerrar el año, porque se trata de errores de hace meses con el que cada uno de ellos carga.
Según citó en un artículo el medio Horóscopo Negro, será momento de soltar ese peso y perdonarse antes de que termine el año.
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Aries
"Aries, tienes que perdonarte por haber metido la pata al ir demasiado rápido en algo que necesitaba más calma. Te lo has repetido mil veces, como si actuar rápido fuera un crimen sin ningún arreglo posible. La verdad es que tomaste esa decisión con la información que tenías en ese momento, ni más ni menos", cita.
Luego, agrega: "Nadie te dio un manual con todos los datos antes de que decidieras nada de nada. Llevas meses castigándote por algo que ya deberías haber soltado hace bastante tiempo, así que suéltalo ya."
"Deja de darle vueltas a lo que hubiera pasado si hubieses esperado un poco más antes de lanzarte. Tu forma de ser no es un defecto que haya que corregir cada dos por tres. Es simplemente cómo funcionas tú desde siempre, y no pasa absolutamente nada por eso, en serio. La gente que te quiere de verdad ya sabe perfectamente que vas a mil por hora siempre. Perdónate por no pensártelo todo mil veces, porque tampoco te iba a salir mejor pensándolo más de la cuenta", cierra sobre Aries.
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Tauro
"Tauro, tienes que perdonarte por haberte quedado en un sitio, con alguien o en algo, más tiempo del que debías aguantar. Te dices que fue paciencia, pero en el fondo sabes que fue miedo a moverte de tu zona de confort. Llevas cargando esa culpa como si quedarte fuera un error imperdonable en vez de una decisión humana normal. Cualquiera en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo con la información que tenía entonces, sin excepción. No hacía falta ser adivino para saber cuándo era el momento exacto de irse de verdad", alega Horóscopo Negro.
Para este signo del zodíaco, agrega: "Suéltalo ya, porque quedarte no te convierte en alguien débil, solo en alguien que valoraba lo que tenía delante. No hacía falta irse antes para demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo en el fondo. Perdónate por necesitar tiempo para soltar las cosas, tu ritmo no tiene por qué parecerse al de nadie más. La paciencia que tienes no es un fallo de fábrica que haya que arreglar cuanto antes. Vas a tu ritmo, y ese ritmo también es válido aunque a veces no lo parezca".
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Géminis
"Géminis, tienes que perdonarte por haber dicho que sí a demasiadas cosas a la vez y no llegar a todas ellas bien. Te sientes fatal por dejar cabos sueltos, como si fueras la única persona que no llega a todo siempre. Llevas meses sintiéndote culpable por no ser tan constante como te gustaría parecer delante de los demás. Nadie te ha pedido que lo hagas todo perfecto y encima a la primera de cambio. Es normal que algo se quede a medias cuando quieres abarcarlo absolutamente todo al mismo tiempo", explica.
En otra parte, recomienda: "Deja de flagelarte por tener mil intereses a la vez, eso no te hace menos válido ni menos capaz. Nadie puede sostener veinte proyectos al mismo nivel de intensidad durante todo el año sin que algo falle. Perdónate por soltar lo que ya no encajaba, elegir en qué te quedas también es una forma de madurar. No tienes que demostrarle a nadie que puedes con todo a la vez sin descansar nunca. Tu curiosidad no es el problema, el problema era pensar que tenías que agotarla entera".
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Cáncer
Para este signo, dice: "Cáncer, tienes que perdonarte por haberte enfadado con gente que solo intentaba ayudarte, aunque lo hicieran fatal y sin avisarte antes. Te sientes mal por reaccionar mal, como si tener un mal día fuera un pecado que hay que pagar caro. Llevas tiempo pidiendo perdón por dentro por momentos en los que simplemente estabas agotado y no diste más. Nadie tiene la obligación de estar siempre disponible emocionalmente para todo el mundo a la vez. A veces reaccionar mal es solo la prueba de que ya no te quedaba nada más que dar".
"Suéltalo ya, porque no eres responsable de gestionar bien cada emoción en el segundo exacto en que aparece. Está bien no tener siempre la paciencia infinita que todo el mundo espera de ti sin preguntarte cómo estás. Perdónate por ser humano alguna vez, no hace falta pedir disculpas por sentir demasiado en un mal momento. Tu sensibilidad no es un problema que arreglar, es simplemente parte de cómo procesas las cosas. Nadie te enseñó a poner límites antes, así que ve aprendiendo ahora sin castigarte por el retraso", agregó.
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Leo
"Leo, tienes que perdonarte por haber necesitado que te vieran y te valoraran más de lo que estás dispuesto a admitir en voz alta. Te avergüenza un poco esa necesidad, como si querer reconocimiento fuera algo de lo que uno debería esconderse. Llevas meses restándole importancia a logros tuyos solo por no parecer alguien que busca aplausos todo el rato. Querer que te reconozcan el esfuerzo no te convierte en alguien insoportable ni pesado, para nada. Es simplemente una necesidad humana normal que además tú llevas peor que nadie por puro orgullo", dice el horóscopo para Leo.
"Suéltalo ya, porque no eres responsable de gestionar bien cada emoción en el segundo exacto en que aparece. Está bien no tener siempre la paciencia infinita que todo el mundo espera de ti sin preguntarte cómo estás. Perdónate por ser humano alguna vez, no hace falta pedir disculpas por sentir demasiado en un mal momento. Tu sensibilidad no es un problema que arreglar, es simplemente parte de cómo procesas las cosas. Nadie te enseñó a poner límites antes, así que ve aprendiendo ahora sin castigarte por el retraso", agrega en su predicción.
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Virgo
"Virgo, tienes que perdonarte por haberte exigido demasiado en cosas que ni siquiera dependían solo de ti al final. Te machacas por cada fallo como si fueras responsable único de todo lo que sale mal a tu alrededor. Llevas meses repasando errores ajenos como si fueran tuyos, solo porque estabas cerca cuando pasó lo que pasó. Nadie controla todas las variables de una situación por mucho que tú te empeñes en intentarlo. A veces las cosas fallan simplemente porque fallan, sin que tú tengas ninguna culpa real en ello", dice.
"Suéltalo ya, porque no todo lo que falla es culpa tuya, aunque tu cabeza insista en decirte lo contrario. No hacía falta controlarlo todo para que las cosas salieran bien, algunas cosas simplemente no dependían de ti. Perdónate por no ser perfecto en algo que ni siquiera tenía una versión perfecta posible desde el principio. Tu forma de cuidar los detalles no es el problema, el problema era esperar perfección constante de ti mismo. Mereces el mismo margen de error que le des sin pensarlo a cualquier otra persona", cierra.
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Libra
"Libra, tienes que perdonarte por haber dicho que sí cuando en realidad querías decir que no con todas tus fuerzas. Te convenciste de que era más fácil ceder que aguantar la incomodidad de una discusión que no ibas a ganar. Llevas meses arrastrando planes, favores y compromisos que aceptaste solo por evitar un mal rato momentáneo. Nadie te enseñó que decir que no también puede ser una forma de cuidarte a ti mismo. Ahora te toca soltar la culpa de haber priorizado la paz ajena antes que la tuya propia", dice sobre el signo.
"Suéltalo ya, porque evitar el conflicto no te convierte en mejor persona, solo en alguien más cansado al final del día. No hacía falta aguantar todo lo que aguantaste para que las cosas parecieran tranquilas por fuera todo el tiempo. Perdónate por no haber puesto límites antes, aprender a hacerlo también lleva su tiempo y su práctica. Nadie nace sabiendo decir que no sin sentirse culpable después durante horas y horas. Mereces relaciones donde no tengas que fingir calma solo para que el otro esté cómodo contigo", concluye.
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Escorpio
"Escorpio, tienes que perdonarte por haber desconfiado de alguien que en realidad no te había dado ningún motivo real para hacerlo. Te dejaste llevar por una sensación y trataste a esa persona como si ya te hubiera fallado antes de tiempo. Llevas meses sintiéndote mal por haber sido tan intenso con alguien que solo intentaba acercarse a ti. Nadie te enseñó a distinguir entre una alarma real y un miedo antiguo disfrazado de instinto. A veces protegerte de más también hace daño a quien no tenía nada que ver con eso", destaca sobre el signo.
A modo de cierre, recomienda: "Suéltalo ya, porque no todo el mundo que se acerca viene con intención de hacerte daño de verdad. No hacía falta cerrarte tanto para sentirte a salvo de algo que quizá nunca iba a pasar realmente. Perdónate por haber dudado de gente buena solo porque antes te tocó gente que no lo era. Tu desconfianza tiene sentido, pero no todos merecen pagar por errores que no cometieron ellos jamás. Mereces poder confiar sin sentir que estás bajando la guardia frente a un peligro completamente inventado".
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Sagitario
"Sagitario, tienes que perdonarte por haberte ido de sitios, planes o conversaciones justo cuando empezaban a ponerse serios de verdad. Te dijiste que necesitabas espacio, pero en el fondo sabías que estabas huyendo de algo incómodo para ti. Llevas meses sintiéndote culpable por dejar a gente con la palabra en la boca sin ninguna explicación clara. Nadie te enseñó a quedarte en las conversaciones difíciles sin sentir que te ahogabas por dentro. Aprender a quedarte no significa que antes hicieras mal en irte cuando lo necesitabas de verdad", explica.
"Suéltalo ya, porque necesitar libertad no te convierte en alguien que no sabe comprometerse con nada serio en absoluto. No hacía falta sentirte mal por poner distancia cuando algo te resultaba demasiado intenso para ti mismo. Perdónate por las veces que te fuiste sin avisar, estabas haciendo lo único que sabías hacer entonces de verdad. Tu forma de protegerte no era el problema, el problema era no explicarla a tiempo a nadie. Mereces poder irte cuando lo necesites sin cargar con la culpa de quien se queda esperando", cierra.
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Capricornio
"Capricornio, tienes que perdonarte por haber medido tu valor según lo que producías en vez de según quién eres. Te convenciste de que descansar era perder el tiempo y que parar un poco era fallarle a alguien. Llevas meses sintiéndote culpable por los días en los que simplemente no tenías fuerzas para rendir igual. Nadie te enseñó que también vales cuando no estás produciendo nada útil para nadie a tu alrededor. A veces frenar no es fracasar, es simplemente lo que tu cuerpo llevaba tiempo pidiendo a gritos", dice.
En el cierre, cita: "Suéltalo ya, porque no todo en la vida tiene que convertirse en una meta que cumplir cuanto antes posible. No hacía falta exigirte tanto para demostrar algo que en realidad nadie te estaba pidiendo demostrar jamás. Perdónate por haber pospuesto tu descanso una y otra vez esperando un momento que nunca llegaba solo. Tu esfuerzo constante no es el problema, el problema era no dejarte parar sin sentir vergüenza por ello. Mereces descansar sin justificarlo con una lista de logros que enseñar a nadie a tu alrededor".
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Acuario
Sobre este aspectos importante en la vida, dice para el signo: "Acuario, tienes que perdonarte por haberte alejado de gente que en el fondo sí quería quedarse cerca de ti todo este tiempo. Confundiste necesitar espacio con tener que desaparecer del todo, sin dar ninguna señal de vida durante semanas enteras. Llevas meses sintiéndote culpable por el silencio que dejaste sin explicación a personas que solo querían ayudarte de verdad. Nadie te enseñó que puedes necesitar distancia sin tener que cortar el contacto por completo con nadie. Aprender a quedarte cerca sin sentirte invadido también es parte de crecer un poco más cada día".
"Suéltalo ya, porque ser diferente no significa que tengas que estar siempre solo para sentirte tú mismo de verdad. No hacía falta desconectarte tanto de la gente para proteger tu forma tan particular de ver las cosas. Perdónate por las veces que te fuiste sin dar explicaciones, no sabías nombrar lo que sentías entonces. Tu independencia no es el problema, el problema era pensar que pedir ayuda te hacía menos libre de verdad. Mereces vínculos donde puedas ser raro y quedarte a la vez sin ninguna contradicción de por medio", termina.
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Piscis
"Piscis, tienes que perdonarte por haber creído versiones bonitas de gente que en realidad no se las merecía tanto. Te convenciste de un potencial que solo existía en tu cabeza, no en las acciones reales de esa persona. Llevas meses sintiéndote culpable por haber tardado tanto en ver lo que otros vieron desde el principio. Nadie te enseñó a separar la esperanza de la evidencia cuando alguien te importaba tanto de verdad. Soñar con lo que podría haber sido no te convierte en alguien ingenuo, solo en alguien que sentía fuerte", dice.
Al cierre, advierte: "Suéltalo ya, porque no eres responsable de haber creído en alguien que no supo estar a la altura. No hacía falta cargar tú solo con la decepción de haber apostado por la persona equivocada otra vez. Perdónate por el tiempo que le diste a quien no lo cuidó como merecía, era gratis y lo diste igual. Tu forma de soñar en grande no es el problema, el problema era no poner límites a tiempo. Mereces seguir creyendo en la gente sin que eso signifique quedarte donde ya no te cuidan de verdad".
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