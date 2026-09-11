En este movimiento astrológico de Venus ingresando en Escorpio, el amor empieza a ponerse en el centro de atención y hará efecto en distintos signos. Las claves para evitar errores.

Cuáles son los signos que podrían vivir una historia de amor prohibido en el período de Venus en Escorpio

El amor es uno de los aspectos más afectados por este movimiento astrológico que pone a Venus ingresando en Escorpio , generando una intensificación que puede ser sentida en distintos signos del zodíaco de formas diferentes.

Este 10 de septiembre inició el período en el que el amor empieza a tener un foco particular, siendo un momento que presencia complejidades del romance privado . Será un momento en el que podrías sentirte tentado por alguien que pone en juego las costumbres de tu corazón . A su vez, la reaparición de un romance del pasado o una atracción fuera de lo esperado a la que no debería haber sentimientos de ese este estilo podría poner en práctica los desafíos personales.

Este período será la llegada de tentaciones ocultas, con tendencia a mantener en privado situaciones amorosas a puertas cerradas. Será clave detectar si un secreto debe guardarse o confrontarse.

Cómo impacta en Escorpio

Período de atracción durante el tránsito. Puede ser peligroso sentir la atracción por el misterio de acciones complejas o inadecuadas, motivados por lo desconocido.

Venus entra en Escorpio y algunos signos sentirán fuertes cambios en el amor: cuáles son

El período de Acuario

Enfrenta el equilibrio entre el deseo y profesionalismo. Con la intensidad de Venus en Escorpio, estos ambientes podrían cruzarse por lo que será clave evaluar cuáles son las consecuencias de algunas acciones. Las relaciones en el ámbito laboral podrían experimentar un aumento en la atracción por personas de autoridad o respeto profesional.

Cómo será para Tauro y Virgo

Tauro podría poner a prueba relaciones actuales que podrían vivir una conexión diferente e importante, aunque podría ser complejo.

Por su parte, Virgo podría tener que surfear por la dificultad de contener una relación cercana que comienza con simples diálogos.

Venus entra en Escorpio y algunos signos sentirán fuertes cambios en el amor: cuáles son

El jueves 10 de septiembre fue un momento clave para la energías de distintos signos del zodíaco. Venus ingresa en Escorpio y habrá fuertes cambios en este período en aspectos puntuales: amor, deseo, autoestima y dinero.

Este ingreso de Venus en Escorpio, puede significar un período donde las relaciones pueden encontrar una profundidad mayor. Según informó la astróloga María Carolina Castro Feijóo, en la revista Caras, este tiempo" puede aumentar el magnetismo y la sexualidad, aunque el tránsito puede hacer visibles celos, posesividad, miedo a perder, secretos o dinámicas de poder que antes permanecían debajo de la superficie".

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Los signos que pueden sentir la energía con mayor profundidad, según Castro Feijóo

"Escorpio: Venus entra en su signo y puede aumentar magnetismo, atractivo y deseo de renovación personal. Para quienes tienen Ascendente Escorpio, comienza una etapa importante para revisar qué desean y cómo quieren vincularse.

Tauro: al encontrarse frente a Escorpio, Venus pone especial atención sobre las relaciones. Si además el Ascendente es Tauro, pareja, sociedades y acuerdos toman protagonismo. Será importante diferenciar intensidad de verdadera reciprocidad.

Leo: Venus puede generar movimientos y definiciones emocionales. Para Ascendente Leo, el tránsito pone el foco especialmente en hogar, familia y vida privada.

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Acuario: puede sentirse una tensión entre lo que se desea y las decisiones que necesitan tomarse. Para Ascendente Acuario, Venus puede traer mayor visibilidad profesional, alianzas y oportunidades relacionadas con la imagen pública".

"Pero esta historia no termina en septiembre. Venus comenzará a retrogradar el 3 de octubre, regresará a Libra el 25 de octubre y volverá a ingresar en Escorpio en diciembre", escribió en el medio anteriormente mencionado y agregó: "Por eso, personas, vínculos, deseos o decisiones económicas que aparezcan ahora podrían necesitar una segunda mirada".