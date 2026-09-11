Qué es Zquizo, la nueva compañía que creó Mario Pergolini que fusiona arte con tecnología

Mientras atraviesa un buen momento con Otro día perdido en Eltrece y continúa al frente de sus actividades en Vorterix, Mario Pergolini presentó oficialmente Zquizo , una nueva compañía que busca tender puentes entre artistas, contenidos, tecnología, medios y experiencias presenciales.

La presentación se realizó este jueves en el Teatro Vorterix y reunió a numerosas figuras vinculadas con la música. Desde el escenario, Pergolini explicó los objetivos de esta iniciativa y la manera en que pretende adaptarse a las nuevas formas de consumo de entretenimiento. El proyecto contempla diferentes líneas de trabajo . Entre ellas se encuentra una sede destinada a comunidades que surgieron en internet, propuestas para acompañar el desarrollo de carreras musicales y acciones de difusión que puedan atravesar distintas plataformas, como radio , televisión , medios digitales y espectáculos en vivo .

Durante el lanzamiento, Pergolini planteó que las fronteras entre los distintos formatos de entretenimiento son cada vez menos rígidas y que los artistas necesitan nuevas estrategias para desarrollar sus proyectos: “Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido”, planteó el conductor desde el escenario.

“Una canción no circula solamente entre quienes ya conocen a una banda. Un lanzamiento puede convertirse en una historia y esa historia puede encontrar su lugar en la televisión, la radio, una nota o una conversación digital”, explicó también. La compañía busca trabajar con artistas, representantes, sellos discográficos y empresas que ya cuentan con sus propias estructuras. De esta manera, Zquizo no pretende concentrar todas las áreas de una carrera artística, sino intervenir de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto.

El ejemplo de Q’Lokura y la “República del Cuarteto”

Pergolini también tomó como referencia uno de los trabajos realizados junto a Q’Lokura, una de las bandas de cuarteto con mayor convocatoria de Argentina, que se prepara para concretar su primer show en el estadio de Vélez. Zquizo formó parte de la estrategia de comunicación para anunciar el espectáculo. En lugar de limitar la campaña a difundir la fecha del recital, el equipo creó el concepto de la “República del Cuarteto”, una propuesta que incluyó una falsa cadena nacional y diferentes contenidos distribuidos en medios como Infobae, Canal 9, Vorterix y Filo News.

La experiencia funciona como una muestra del tipo de trabajo que Pergolini busca impulsar mediante Zquizo: combinar música, narrativa, medios tradicionales, plataformas digitales y experiencias para ampliar el alcance de los artistas. La iniciativa reúne a Vorterix, Arte Group y el Grupo Octubre, con la intención de generar herramientas para acompañar a artistas y proyectos culturales en diferentes momentos de su desarrollo.