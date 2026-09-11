El periodista contó detalles de un momento que, para él, marcó la relación entre Rial y Tinelli. El recuerdo sobre una polémica que se reavivó.

¿Tercera en discordia entre Jorge Rial y Tinelli? Luis Ventura reveló el secreto que originó la guerra entre los conductores

Jorge Rial abrió el portal a una nueva polémica en el mundo del espectáculos, de esos que hacen ruido y que con el paso del tiempo suman capítulos. En los últimos días el periodista fue explosivo contra Marcelo Tinelli, con fuertes referencias hacia él, afirmando incluso que utilizaba maniobras para que los números de su programa en el streaming Carnaval crezcan.

Más allá de que que el histórico conductor televisivo no recogió el guante sobre la disputa, el filoso periodista Luis Ventura le sumó un nuevo capítulo con una fuerte revelación . Según su hipótesis, no se trata de un duelo nuevo sino que hay un trasfondo de las diferencias que mantienen.

En PrimiciasYa ( América TV ), reveló las iniciales "A. F." , una situación que generó una atención particular. Esas iniciales harían referencia a Andrea Frigerio , quien fue compañera de Rial en la conducción de El Periscopio, un programa del mismo canal, bajo la conducción de Tinelli .

Durante su relato, contó cómo era la relación entre Jorge y Frigerio: "En el medio de toda esa historia, Jorge en realidad, durante mucho tiempo estuvo muy enamorado de quién era su co-conductora en el programa".

"Cuando pasa para Telefe, su compañera de rubro empieza a tener una relación más cercana con Tinelli. Cada vez más cercana hasta que empezaron los rumores. Jorge se enloqueció en ese (momento)... Estar perdiendo de alguna manera lo que era teóricamente un secreto a gritos en Telefe en ese momento", contó.

En su relato, contó que en aquella oportunidad se rumoreaba con encuentros entre Tinelli y Frigerio: "Y un día yo me voy al Hotel Sheraton, donde (…) me encontraba con Jacobo que me pasaba una lista de chismes. Él manejaba su negocio de automóviles rentados ahí en el Sheraton, y me contaba que una o dos veces por semana Tinelli iba con la co-conductora de Rial al Sheraton. Lo demás se lo imaginan ustedes".

"Jorge toma conocimiento de esto, en determinado momento cuando entra a inflarse el chimento, se empieza a confirmar. Crónica publicó en tapa justamente este romance, y también la revista Flash", reveló.

Este hecho es marcado por Ventura como un quiebre en la relación: "Ahí empieza el principio del fin, porque en esa relación, recuerden, todo el equipo de ese programa pasó a Canal 9 y solo una persona se quedó en Telefe y en la producción de Marcelo Tinelli".

Jorge Rial destrozó a Marcelo Tinelli y contó la trampa que hacía para tener 100.000 espectadores en streaming

Jorge Rial apretó el acelerador y marcó un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo con un cruce con Marcelo Tinelli. Durante el programa Cónclave del streaming Carnaval, el periodista que estuvo en gran parte dedicado al espectáculos pero se volcó desde hace tiempo a la política, afirmó que el "el mundo Tinelli" es "todo sucio", entre otras revelaciones fuertes.

En su descargo hizo referencia a una entrevista que brindó hablando del conductor y que finalmente no se publicó: "De la parte de Tinelli, nada", afirmó Rial. A su vez, advirtió: "Miércoles voy a hablar, voy a repetir esa nota y voy a ampliar, viendo que tiene protección todavía".

En su planteo contó que cuenta con una protección de un ambiente en particular: "Protección mediática, política no creo. Hoy Tinelli está devaluado, ¿a qué político le puede interesar Tinelli?", afirmó.

"Me preguntaron por Tinelli, dije: ‘¿Quieren que hable de Tinelli? Hablo’. Y cuando terminó les dije: ‘No la corten", reveló y agregó: "Es más, hablé con la conductora, hablé con gente del canal. Al final no salió".

La fuerte revelación sobre supuestas maniobras de Tinelli en el streaming

"Ese es Marcelo Hugo Tinelli, el mismo que trajimos acá y nos llenó de bots. Venía con los bots de un lado al otro, nos reventó", sostuvo y concluyó: "¿Tiene protección? Bueno, conmigo no tiene protección", sentenció en el programa sobre lo ocurrido.