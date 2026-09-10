De un basurero a tierras para viviendas: Gaido y Figueroa avanzan con 1.700 lotes con servicios en la meseta

Los trabajos comenzaron hace un mes. La primera etapa incluye 569 terrenos en la Cuenca Intermedia y tiene como fecha prevista de finalización marzo de 2027.

La ciudad de Neuquén avanza con la urbanización de la meseta a través de un desarrollo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia que contempla 1.700 nuevos lotes con servicios. Hace un mes, el mismo lugar se utilizaba como basural.

La primera etapa incluye 569 terrenos en la Cuenca Intermedia y tiene como fecha prevista de finalización marzo de 2027.

El intendente Mariano Gaido recorrió las obras junto al gobernador Rolando Figueroa y destacó que el proyecto da continuidad a la política de urbanización que el municipio impulsa desde el inicio de su gestión.

“Estamos muy orgullosos de que en la provincia y en la ciudad de Neuquén, junto con el gobernador, estemos lanzando el programa habitacional de 1.700 soluciones habitacionales más importante de la República Argentina”, afirmó Gaido.

“Ya hemos entregado, junto con Rolando (Figueroa), 6.000 lotes con servicios y ahora estamos trabajando en 1.700 lotes con servicios en conjunto”, señaló. “Es la capital que más crece el país: recibe 95 personas por día”, enfatizó.

Gaido sostuvo que el desarrollo de nuevos sectores debe acompañar el crecimiento de la capital neuquina y al respecto sostuvo sin vueltas: “Entendemos que el crecimiento tiene que ser planificado”.

A su turno, Figueroa vinculó las políticas habitacionales con el crecimiento que registra la provincia. “Creo que los números de la macroeconomía también van marcando la manera en la que crece Neuquén. Hoy las estadísticas muestran que no solo hemos crecido en la generación de empleo privado, sino también en la cantidad de empresas. Somos el único lugar de la Argentina donde han crecido”, afirmó.

“Lanzamos el programa de desendeudamiento de las familias, que para nosotros es vital. Buscamos que todos los bancos puedan colaborar para que las familias se puedan desendeudar”, manifestó el gobernador.

Claudio Espinoza

En cuanto al acceso a la vivienda, expresó que “sabemos que hay muchos neuquinos que pagan alquiler, por eso estamos focalizados en poder brindar este tipo de soluciones: más de 1.700 lotes con servicios, dentro de un programa integral de financiamiento con préstamos no bancarios”.

“Es la única provincia argentina que lo está haciendo”, destacó Figueroa, “esto trae soluciones, pero también desarrollo”.

El coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, comentó que el loteo se trabaja en conjunto entre el municipio y el gobierno provincial, “dando respuesta futura a más de 1.700 lotes, que no solo prevemos dar la solución del terreno, sino también lo pensamos a partir de los créditos hipotecarios que lanzó la Provincia”.

Peralta indicó que los trabajos comenzaron hace aproximadamente un mes y que la infraestructura prevista para esta etapa deberá estar terminada en marzo de 2027.

Claudio Espinoza

La primera etapa comprende los sectores I, II y VII de la Cuenca Intermedia. Son 569 lotes: 114 en el Sector I, 219 en el Sector II y 236 en el Sector VII.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marcos Zapata, señaló que el desarrollo de las 1.700 unidades habitacionales parte de una inversión superior a los 17.000 millones de pesos.

“En este lugar estamos puntualmente parados sobre la última de las manzanas del primero de los loteos, un lugar que hasta hace un mes era un basurero. Hoy estamos con el movimiento de suelo prácticamente listo para realizar lotes con todos los servicios”, indicó.

Los terrenos contarán con luz, gas, agua y cloacas y cordón cuneta. Zapata explicó que habrá sectores destinados a viviendas unifamiliares, con lotes mínimos de 160 metros cuadrados, y otros para viviendas multifamiliares.