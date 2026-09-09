Fuerte inversión con bienes decomisados al narcotráfico: se viene una millonaria compra de patrulleros

“Los hechos demuestran que se está trabajando de la manera indicada”, señaló este miércoles el gobernador Rolando Figueroa y destacó las políticas de Seguridad de la gestión provincial y las inversiones que se están realizando en equipamiento para fortalecer a la Policía del Neuquén .

Lo dijo durante el segundo acto de entrega de bienes decomisados al narcotráfico, como parte de los lineamientos planteados a partir de la sanción de la ley provincial de Desfederalización N° 3488. La ceremonia se desarrolló en la plazoleta de ingreso al aeropuerto de la ciudad de Neuquén, donde desde el Ministerio Público Fiscal se entregaron a la Provincia 12 automóviles, una camioneta, cuatro motos, 110 millones de pesos y 25.000 dólares.

“Un año y medio después de haber podido implementar esta lucha, los resultados están a la vista”, destacó el gobernador e informó que, desde la entrada en vigencia de la Ley, 183 personas fueron condenadas por estos delitos. “Es un condenado cada tres días”, detalló y agradeció al Poder Judicial “por la celeridad para tener este gran número de condenados”.

“La droga sin lugar a dudas atraviesa toda una red delictiva. Bajar un 37% los delitos contra la propiedad, marca que el origen de muchos problemas es todo esto que estamos combatiendo”, expresó.

"La policía de Neuquén es un ejemplo"

Figueroa señaló que “todo esto lo podemos llevar adelante porque tenemos una gran policía”, y añadió: “La Policía del Neuquén es un ejemplo. Está llena de hombres y mujeres honestos y con valores, que permanentemente nos permiten trazar estos objetivos que son tan necesarios para poder lograr que la sociedad viva mejor”.

También destacó el trabajo de prevención, contención y acompañamiento que se brinda desde los ministerios de Salud y de Juventud, Deportes y Cultura. “Hay que rescatar todo el trabajo del Estado”, señaló y mencionó, además de la contención, “tener la posibilidad de que quienes han caído en este flagelo, poder tratar no solo a ellos individualmente, sino poder abordar a toda la familia”. “Es importante el asesoramiento y la ayuda hacia la familia. Hay familias desesperadas cuando un integrante termina llegando por este camino”, indicó.

Por otra parte, aseguró que se caerá con “toda la dureza del Estado a través del ministerio de Seguridad” sobre “quienes permanentemente tratan de rompernos como sociedad”. “Esa recuperación del aire libre, de espacios comunes y de la posibilidad de que el ciudadano pueda disfrutar en distintos lugares, hace mucho al trabajo que viene realizando la Policía del Neuquén”, manifestó.

“Este trabajo coordinado está dando sus frutos”, dijo Figueroa y remarcó que “los ratios demuestran que se está trabajando bien”. “Todos terminan analizando qué es lo que está sucediendo en la provincia y terminan imitándolo. Debemos cuidar lo principal que tenemos en la provincia, que de ninguna manera es el gas y el petróleo. Lo fundamental que tenemos es el recurso humano”, añadió.

“El Neuquén que permanentemente invita a crecer viene de la mano del cuidado del recurso humano”, destacó y puntualizó que con entregas como la de hoy “el capital utilizado para hacerle daño a la sociedad es devuelto precisamente para protegerla”. “Ese era el fin de la ley que hemos enviado y que ha comprometido a todos los sectores institucionales, pero fundamentalmente ha comprometido a la ciudadanía”, afirmó.

“Con el código QR, la ciudadanía ha denunciado en toda la provincia y es la que nos permite avanzar rápidamente en todas las investigaciones, que en su grandísima mayoría han resultado sumamente exitosas”, sostuvo y agregó: “Neuquén es un ejemplo en este trabajo y lo vamos a acentuar”.

Drones y 500 nuevos patrulleros para la Policía de Neuquén

El gobernador destacó la inversión que se realiza desde el Gobierno provincial “con mucho sacrificio, pero con el convencimiento de que la policía debe tener el armamento y la tecnología”. “Los debemos cuidar y debemos comprar desde chalecos hasta armas no letales”, sostuvo y enfatizó: “Tenemos la mejor policía de la Argentina y vamos a seguir invirtiendo en ese sentido”.

Manifestó que “venimos hace tiempo trabajando con tecnología e invirtiendo mucho, sobre todo en drones. Han ayudado muchísimo en poder detectar a distintas bandas criminales y poder desmenuzar -a través del trabajo investigativo- las distintas redes que tienen todos estos personajes, a quienes en la provincia del Neuquén estamos decididos a darles lucha”.

Además, anunció que desde el Gobierno provincial “estamos próximos a comprar otros 500 patrulleros para la Policía del Neuquén”. Y adelantó que se continuará invirtiendo en armamento, tecnología y las cámaras de videoseguridad que “debemos tener en cada uno de los rincones”.

Informó que se potenciará el centro de monitoreo y expresó que “por fin las herramientas van a poder ser nuestras”. “Hoy tenemos un centro de monitoreo que alquila la provincia, por un contrato de la gestión anterior. Queremos adquirir la última tecnología para poder ayudarnos a seguir detectando todos los delitos que existen”, concluyó.

Inversiones en Seguridad

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini también destacó el fuerte plan de inversiones en equipamiento para el área que se realiza desde el Gobierno provincial y aseveró: “No podíamos avanzar en esta decisión que se había adoptado sin estar a la altura de las circunstancias, sin estar a la altura de la criminalidad organizada del siglo XXI”.

“La provincia ya lleva invertidos en materia de lucha contra el narcotráfico más de 5.500 millones de pesos que se traducen en vehículos, elementos de seguridad, software informático que permite ayudar en las investigaciones, pero sobre todo se traduce en seguridad y seguridad para nuestro personal”, sostuvo.

Nicolini se refirió al equipamiento que se incorporó para la Policía y remarcó que “contamos con una flota de drones y con 25 pilotos de drones, que ayudan en toda esta tarea y que se destacan por su tarea de vigilancia. También ayudan a preservar al personal policial para que no corra riesgos, realizando tareas de vigilancia y de observación a más de 200, 300 o 400 metros de distancia. Permite generar las pruebas necesarias para luego llevar adelante los allanamientos”.

Sobre la entrega de bienes incautados

El ministro consideró que el acto de hoy “es una forma de visibilizar los resultados de esta decisión política del gobernador, que se llevó adelante trabajando conjuntamente entre Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial”. “Es una decisión que ha sido acompañada con hechos concretos, porque hoy llevamos 557 días desde la puesta en vigencia de esta ley, el 28 de febrero de 2025, y llevamos más de 430 allanamientos”, afirmó.

Además, destacó el trabajo de los ministerios de Salud y de Juventud, Deportes y Cultura, porque “más allá de la lucha delictual que tenemos que dar desde Seguridad, son un pilar fundamental contra el flagelo de la droga en general, porque desde el área de Salud, Salud Mental y qué ni hablar del área de Juventud y Deportes, tenemos que evitar que nuestros jóvenes caigan en manos de estos delincuentes”. “Eso también forma parte de la política integral que está llevando adelante el Gobierno”, agregó.

Por último, sostuvo que combatir el narcotráfico “es una pata muy importante para mejorar la seguridad, pero tenemos una lucha integral contra todos los delitos y estamos teniendo resultados”. “Tenemos una disminución en todos los delitos en nuestra provincia”, recalcó.

Los agentes secuestraron 33 envoltorios con clorhidrato de cocaína.

Vehículos y motos

Por su parte, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Gerez explicó que los bienes provienen de casos penales “ya terminados a lo largo de la provincia”. Dijo que con esta segunda entrega ya son 16 vehículos y siete motos.

“Hay muchos más vehículos secuestrados en el marco de la Ley de Desfederalización, pero no todos van a ser entregados en el día de hoy, porque hay todo un proceso judicial para poder disponer finalmente del bien que es secuestrado”, indicó.

Gerez comentó que “estos bienes antes eran utilizados por la delincuencia organizada para afectarlos a la comercialización de drogas. Ahora son del Estado y serán reutilizados -de acuerdo a la Ley 3488- para combatir el mismo microtráfico y también para profundizar los planes de prevención y rehabilitación de aquellas personas que se encuentran transitando problemas con la droga”.

El fiscal remarcó que “desde que el gobernador Rolando Figueroa asumió la lucha contra el microtráfico de drogas, decisión que veníamos bregando y necesitando desde hace mucho tiempo, la provincia ha generado resultados extraordinarios que la colocan como modelo a nivel nacional”.

“Se han secuestrado y destruido un centenar de armas de fuego de grueso calibre provenientes de este delito y principalmente se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló y aseveró que “donde se ataca a una organización dedicada a la venta de drogas, disminuye el delito conexo y se recupera la paz y la tranquilidad social”.

Los automóviles entregados por el Ministerio Público Fiscal fueron dos Volkswagen Vento, un Peugeot 208, un Renault Sandero Stepway, un Peugeot 207, un Volkswagen Fox, un Toyota Corolla, un Fiat Brava, un Volkswagen Polo, un Toyota Etios, un Fiat Siena y un Volkswagen Bora. La camioneta es una Nissan Frontier, mientras que las cuatro motos son una Honda Wave 110, una Zanella 110, una Honda XR 150 y una Honda XRE 300. También se entregaron 110 millones de pesos y 25.000 dólares.

También estuvieron presentes el ministro de Salud, Martín Regueiro; la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; la vocal del TSJ, Soledad Gennari; el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez y el subjefe, Walter San Martín; entre otros.