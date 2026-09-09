Neuquén se destaca en una economía argentina que marcha en dos sintonías distintas

Es la única de las provincias en las que crece el empleo y el PBI geográfico, de la mano de Vaca Muerta. La realidad en otras provincias.

Nuequén es la única provincia en la que crece la economía y el empleo.

La economía argentina exhibe una marcada paradoja, que queda reflejada en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC ) sobre industria y construcción. Mientras las variables financieras registraron un drástico proceso de estabilización , la economía real avanzó a dos velocidades fuertemente dispares.

En este mapa heterogéneo, la provincia de Neuquén se consolidó como la única jurisdicción del país que logró crecer simultáneamente en producto geográfico y en empleo privado registrado.

De acuerdo con un informe del Centro de Estudios de la Economía Permanente (CEPEC) el régimen macroeconómico nacional logró modificar sus bases operativas durante los años del gobierno de Javier Milei.

Pérdida de puestos laborales y la diferencia en Neuquén

La inflación cayó desde el 25,5% mensual en diciembre de 2023 a guarismos cercanos al 2% en 2026, el Gobierno acumuló dos años consecutivos de superávit fiscal por primera vez desde 2008, la brecha cambiaria se redujo a mínimos de 1% y el riesgo país perforó los 500 puntos básicos.

Sin embargo, el ordenamiento macroeconómico contrasta con la debilidad del mercado laboral formal. A nivel nacional se perdieron 241.176 puestos de trabajo privados registrados desde noviembre de 2023, ubicando la ocupación asalariada en niveles similares a los de 2016.

Sectores clave como la industria manufacturera (-15,1% respecto a 2023) y la construcción (-15,4%) explicaron el 61,5% de la pérdida laboral acumulada.

En este contexto nacional signado por la divergencia sectorial, Neuquén se posicionó en el extremo más dinámico del país. Impulsada por el auge de extracción en Vaca Muerta y el desarrollo de infraestructura energética, la provincia patagónica expandió su producto geográfico un 36,9% entre 2023 y 2025, liderando por amplio margen la actividad económica regional.

La clave del modelo neuquino radica en su capacidad de absorción de mano de obra. A diferencia de lo ocurrido en otras provincias extractivas —como Salta, donde el producto creció 2,9% pero el empleo cayó 9%—, Neuquén incrementó un 5,8% su personal privado registrado en el mismo período, contra un promedio nacional que retrocedió un 2,2%.

El dinamismo del yacimiento no convencional amortiguó en el territorio neuquino el impacto de la contracción que afectó al consumo y a la actividad fabril en los centros urbanos del país. La demanda sostenida de servicios petroleros, transporte, logística y obras de transporte de hidrocarburos impulsó a la economía provincial como el motor productivo más potente del período.

Pese a este desempeño estelar, el informe advierte sobre los límites de un patrón de crecimiento acotado a enclaves de alta intensidad de capital. El desafío de los próximos mil días consistirá en lograr que la estabilidad macroeconómica se traduzca en un mecanismo de derrame capaz de conectar la bonanza neuquina con los sectores económicos hoy rezagados.

Los datos del INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes los indicadores de coyuntura de la actividad manufacturera y la construcción correspondientes al mes de julio, que revelan un marcado enfriamiento en dos de los sectores más dinámicos y generadores de empleo de la economía argentina.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró en julio una caída del 4,9% respecto a igual mes de 2025 y un retroceso del 5,0% en la serie desestacionalizada frente a junio. Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 anotó una disminución del 2,6% interanual.

De acuerdo con el informe oficial, 12 de las 16 divisiones de la industria mostraron caídas interanuales en julio. Entre los rubros más golpeados se destacaron "Otros equipos, aparatos e instrumentos" (-31,4%), "Maquinaria y equipo" (-26,7%), "Prendas de vestir, cuero y calzado" (-15,9%), "Productos textiles" (-13,0%) y "Productos minerales no metálicos" (-12,6%).

En contraste, solo registraron subas sectores vinculados al procesamiento de recursos clave como "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear" (+8,1%), "Madera, papel, edición e impresión" (+7,1%), "Otro equipo de transporte" (+2,6%) e "Industrias metálicas básicas" (+1,6%).

En el sector de la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró en julio un desplome del 4,5% en la comparación interanual y una retracción del 4,6% frente al mes anterior. A pesar de este freno estival, el acumulado entre enero y julio logró conservar un terreno positivo del 1,7% interanual.

Los datos oficiales confirman la persistencia de una economía fragmentada, donde las ramas ligadas al consumo masivo, las pequeñas y medianas empresas y la mano de obra intensiva enfrentan dificultades operativas, mientras que las actividades vinculadas al complejo energético y minero se mantienen como los principales sostenes del nivel general de producción.

La mirada del público

La evaluación del público sobre la situación económica actual se mantiene en valores similares a los de los últimos tres meses, según señala la consultora D'Alessio Irol.

"Un 66% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 33% cree que está mejor. Las expectativas económicas para el año próximo cayeron dos puntos en ambas direcciones: un 37% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 59% evalúa que estará peor", advierte la consultora en su último informe.

El mismo plantea: "en cuanto a la percepción sobre la situación económica personal, el 67% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, un punto más que el mes previo".