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Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 8 de septiembre, sorteo por sorteo

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Por Héctor Bolillo
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 8 de septiembre, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina deparó este martes una jornada cargada de simbolismo para los apostadores de la región.

El plato fuerte llegó con la Nocturna: el 54 encabezando el sorteo instaló "La Vaca" como protagonista del cierre del día.

La Previa

Cabeza: 0120
1° 0120, 2° 3631, 3° 2711, 4° 9534, 5° 2182, 6° 2779, 7° 3016, 8° 2512, 9° 4492, 10° 3251, 11° 1270, 12° 3421, 13° 6297, 14° 8699, 15° 7168, 16° 9641, 17° 8488, 18° 8941, 19° 4033, 20° 5502

El Primero

Cabeza: 4991
1° 4991, 2° 0875, 3° 0245, 4° 7168, 5° 8095, 6° 6257, 7° 3213, 8° 6454, 9° 6296, 10° 4679, 11° 9523, 12° 5795, 13° 6126, 14° 1899, 15° 7154, 16° 0382, 17° 7229, 18° 0780, 19° 9202, 20° 5689

La Matutina

Cabeza: 4249
1° 4249, 2° 0893, 3° 7083, 4° 5347, 5° 7253, 6° 4749, 7° 3006, 8° 3595, 9° 7834, 10° 4911, 11° 7097, 12° 5789, 13° 1364, 14° 4437, 15° 7448, 16° 5680, 17° 8400, 18° 8606, 19° 7204, 20° 9772

La Vespertina

Cabeza: 9023
1° 9023, 2° 0729, 3° 1194, 4° 1627, 5° 1341, 6° 2683, 7° 1520, 8° 0491, 9° 4259, 10° 2679, 11° 0187, 12° 5957, 13° 6334, 14° 0292, 15° 6006, 16° 4715, 17° 8218, 18° 8847, 19° 9077, 20° 9595

La Nocturna

Cabeza: 0454
1° 0454, 2° 2074, 3° 1311, 4° 8119, 5° 2456, 6° 5250, 7° 3344, 8° 3900, 9° 4329, 10° 5765, 11° 5333, 12° 5971, 13° 6257, 14° 6894, 15° 6202, 16° 7565, 17° 8005, 18° 8693, 19° 9447, 20° 3403

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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