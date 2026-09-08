Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 8 de septiembre, sorteo por sorteo
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La Quiniela La Neuquina deparó este martes una jornada cargada de simbolismo para los apostadores de la región.
El plato fuerte llegó con la Nocturna: el 54 encabezando el sorteo instaló "La Vaca" como protagonista del cierre del día.
La Previa
Cabeza: 0120
1° 0120, 2° 3631, 3° 2711, 4° 9534, 5° 2182, 6° 2779, 7° 3016, 8° 2512, 9° 4492, 10° 3251, 11° 1270, 12° 3421, 13° 6297, 14° 8699, 15° 7168, 16° 9641, 17° 8488, 18° 8941, 19° 4033, 20° 5502
El Primero
Cabeza: 4991
1° 4991, 2° 0875, 3° 0245, 4° 7168, 5° 8095, 6° 6257, 7° 3213, 8° 6454, 9° 6296, 10° 4679, 11° 9523, 12° 5795, 13° 6126, 14° 1899, 15° 7154, 16° 0382, 17° 7229, 18° 0780, 19° 9202, 20° 5689
La Matutina
Cabeza: 4249
1° 4249, 2° 0893, 3° 7083, 4° 5347, 5° 7253, 6° 4749, 7° 3006, 8° 3595, 9° 7834, 10° 4911, 11° 7097, 12° 5789, 13° 1364, 14° 4437, 15° 7448, 16° 5680, 17° 8400, 18° 8606, 19° 7204, 20° 9772
La Vespertina
Cabeza: 9023
1° 9023, 2° 0729, 3° 1194, 4° 1627, 5° 1341, 6° 2683, 7° 1520, 8° 0491, 9° 4259, 10° 2679, 11° 0187, 12° 5957, 13° 6334, 14° 0292, 15° 6006, 16° 4715, 17° 8218, 18° 8847, 19° 9077, 20° 9595
La Nocturna
Cabeza: 0454
1° 0454, 2° 2074, 3° 1311, 4° 8119, 5° 2456, 6° 5250, 7° 3344, 8° 3900, 9° 4329, 10° 5765, 11° 5333, 12° 5971, 13° 6257, 14° 6894, 15° 6202, 16° 7565, 17° 8005, 18° 8693, 19° 9447, 20° 3403
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, viernes 4 de septiembre, sorteo por sorteo
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, miércoles 2 de septiembre
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, martes 1 de septiembre
Noticias relacionadas