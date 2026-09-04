Neuquén La Mañana Quiniela La Neuquina Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, viernes 4 de septiembre, sorteo por sorteo

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada. Héctor Bolillo Por Agregar LM Neuquén a







Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, viernes 4 de septiembre

La jornada de la Quiniela La Neuquina de este viernes dejó algunas combinaciones para el análisis: la Matutina salió con el 35 en cabeza, el "Pajarito", mientras que la Nocturna cerró el día con el 05, "el gato", número que los jugadores más supersticiosos prefieren evitar pero que suele traer sorpresas.

La Vespertina, por su parte, coronó con el 87, los "Piojos", un número que no pasa desapercibido entre los apostadores de la región y que genera siempre comentarios en las agencias del Alto Valle. Una jornada, en definitiva, con guiños curiosos de la quiniela neuquina.

La Previa Cabeza: 8371

1° 8371, 2° 0688, 3° 5779, 4° 1144, 5° 2186, 6° 2761, 7° 3256, 8° 1554, 9° 4224, 10° 1614, 11° 5223, 12° 5751, 13° 8641, 14° 9522, 15° 2484, 16° 8457, 17° 8340, 18° 1263, 19° 9117, 20° 4097