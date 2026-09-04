Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, viernes 4 de septiembre, sorteo por sorteo
Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.
La jornada de la Quiniela La Neuquina de este viernes dejó algunas combinaciones para el análisis: la Matutina salió con el 35 en cabeza, el "Pajarito", mientras que la Nocturna cerró el día con el 05, "el gato", número que los jugadores más supersticiosos prefieren evitar pero que suele traer sorpresas.
La Vespertina, por su parte, coronó con el 87, los "Piojos", un número que no pasa desapercibido entre los apostadores de la región y que genera siempre comentarios en las agencias del Alto Valle. Una jornada, en definitiva, con guiños curiosos de la quiniela neuquina.
La Previa
Cabeza: 8371
1° 8371, 2° 0688, 3° 5779, 4° 1144, 5° 2186, 6° 2761, 7° 3256, 8° 1554, 9° 4224, 10° 1614, 11° 5223, 12° 5751, 13° 8641, 14° 9522, 15° 2484, 16° 8457, 17° 8340, 18° 1263, 19° 9117, 20° 4097
El Primero
Cabeza: 2536
1° 2536, 2° 3202, 3° 6911, 4° 1812, 5° 2104, 6° 2927, 7° 8604, 8° 3872, 9° 4220, 10° 4540, 11° 4084, 12° 5651, 13° 4051, 14° 6976, 15° 7222, 16° 5963, 17° 7620, 18° 8958, 19° 8540, 20° 9759
La Matutina
Cabeza: 9135
1° 9135, 2° 0648, 3° 1189, 4° 5076, 5° 8419, 6° 1250, 7° 3202, 8° 9873, 9° 0980, 10° 4893, 11° 5403, 12° 5257, 13° 6476, 14° 6708, 15° 9810, 16° 7548, 17° 6371, 18° 8500, 19° 0883, 20° 9970
La Vespertina
Cabeza: 0187
1° 0187, 2° 0699, 3° 1104, 4° 1513, 5° 2418, 6° 2569, 7° 3016, 8° 9291, 9° 4510, 10° 4917, 11° 0669, 12° 5752, 13° 6285, 14° 0692, 15° 7290, 16° 2160, 17° 3852, 18° 3900, 19° 9368, 20° 5997
La Nocturna
Cabeza: 0005
1° 0005, 2° 4540, 3° 1181, 4° 7414, 5° 2016, 6° 5750, 7° 3196, 8° 4915, 9° 4098, 10° 4738, 11° 5201, 12° 5876, 13° 6905, 14° 6977, 15° 7398, 16° 9943, 17° 7575, 18° 4310, 19° 9273, 20° 9894
Juego responsable
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