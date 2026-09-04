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Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, viernes 4 de septiembre, sorteo por sorteo

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Por Héctor Bolillo
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, viernes 4 de septiembre

La jornada de la Quiniela La Neuquina de este viernes dejó algunas combinaciones para el análisis: la Matutina salió con el 35 en cabeza, el "Pajarito", mientras que la Nocturna cerró el día con el 05, "el gato", número que los jugadores más supersticiosos prefieren evitar pero que suele traer sorpresas.

La Vespertina, por su parte, coronó con el 87, los "Piojos", un número que no pasa desapercibido entre los apostadores de la región y que genera siempre comentarios en las agencias del Alto Valle. Una jornada, en definitiva, con guiños curiosos de la quiniela neuquina.

La Previa

Cabeza: 8371
1° 8371, 2° 0688, 3° 5779, 4° 1144, 5° 2186, 6° 2761, 7° 3256, 8° 1554, 9° 4224, 10° 1614, 11° 5223, 12° 5751, 13° 8641, 14° 9522, 15° 2484, 16° 8457, 17° 8340, 18° 1263, 19° 9117, 20° 4097

El Primero

Cabeza: 2536
1° 2536, 2° 3202, 3° 6911, 4° 1812, 5° 2104, 6° 2927, 7° 8604, 8° 3872, 9° 4220, 10° 4540, 11° 4084, 12° 5651, 13° 4051, 14° 6976, 15° 7222, 16° 5963, 17° 7620, 18° 8958, 19° 8540, 20° 9759

La Matutina

Cabeza: 9135
1° 9135, 2° 0648, 3° 1189, 4° 5076, 5° 8419, 6° 1250, 7° 3202, 8° 9873, 9° 0980, 10° 4893, 11° 5403, 12° 5257, 13° 6476, 14° 6708, 15° 9810, 16° 7548, 17° 6371, 18° 8500, 19° 0883, 20° 9970

La Vespertina

Cabeza: 0187
1° 0187, 2° 0699, 3° 1104, 4° 1513, 5° 2418, 6° 2569, 7° 3016, 8° 9291, 9° 4510, 10° 4917, 11° 0669, 12° 5752, 13° 6285, 14° 0692, 15° 7290, 16° 2160, 17° 3852, 18° 3900, 19° 9368, 20° 5997

La Nocturna

Cabeza: 0005
1° 0005, 2° 4540, 3° 1181, 4° 7414, 5° 2016, 6° 5750, 7° 3196, 8° 4915, 9° 4098, 10° 4738, 11° 5201, 12° 5876, 13° 6905, 14° 6977, 15° 7398, 16° 9943, 17° 7575, 18° 4310, 19° 9273, 20° 9894

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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